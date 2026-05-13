樂風周佩賢離世｜楚撚記大排檔︰全體員工傳承遺志　維持正常營運

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團創辦人及主席、楚撚記大排檔創辦人周佩賢昨午（12日）在何文田Kadoorie Hill燒炭身亡。楚撚記大排檔今日（13日）發文悼念，並將社交媒體的相片轉為黑白。悼念文中指周佩賢生前每日工作至深宵時份，仍會細心閱讀每一張意見書，稱讚她是一名卓越的領導者，以及熱忱的導師與家人，全體員工將傳承她的遺志，在此期間維持正常營運。



楚撚記大排檔創立於2018年，圖為土瓜灣馬頭圍道首店，其後於2022年搬遷至原區更大的店舖。（資料圖片／鄭子峰攝）

楚撚記大排檔的裝修採用懷舊港式風格。（資料圖片／鄭子峰攝）

楚撚記每一道菜經過創辦人周佩賢反覆嘗試

楚撚記大排檔今日中午在社交媒體發文悼念創辦人周佩賢，指她創立餐廳以來，始終堅持一絲不苟的經營態度，從食材挑選至烹調細節都親力親為，餐牌上每一道菜都經過她反覆嘗試。

樂風集團創辦人及主席周佩賢5月12日燒炭身亡。（資料圖片）

周佩賢每日工作至深宵仍閱讀每張意見書

楚撚記大排檔又指，周佩賢生前一直秉持為社會大眾提供合理且有質素的美食，並對香港本土文化傳承抱持堅定的理念，即使每日工作至深宵時份，仍會細心閱讀餐廳收到的每張意見書內容。

楚撚記大排檔指，餐牌上每一道菜都經過創辦人周佩賢反覆嘗試。（資料圖片／鄭子峰攝）

「楚撚記」全體員工將傳承遺志 維持正常營運

楚撚記大排檔讚揚周佩賢是卓越的領導者，亦是一位熱忱的導師與家人，餐廳全體員工將傳承她的遺志，繼續堅守理念，在此期間維持正常營運。