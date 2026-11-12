瑪麗醫院壞𨋢｜報告揭多部升降機半年內故障238次　100宗涉及機件

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。距事件遭揭發三個月，發展局今（12日）向立法會發展事務委員會提交文件及調查報告。



據機電署網站的升降機故障紀錄，瑪麗新大樓在2025年7月至今年1月期間只有7宗升降機故障，然而，該報告揭示，2025年9月至2026年1月大樓內的升降機故障達238次，其中6次為須向機電署長報告的事故；在238次故障當中有100宗與升降機機件有關。



記者11月2日再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

機電署紀錄僅7宗升降機故障 報告揭多達238次故障

瑪麗「臨床大樓1」多部升降機接連故障及急墜，目前大樓內28部升降機仍有部份停用維修。距事件遭揭發三個月，發展局今（12日）向立法會發展事務委員會提交文件及調查報告。

據機電署網站的升降機故障紀錄，瑪麗新大樓在2025年7月至今年1月期內只有7宗升降機故障，但據調查報告所述，2025年9月至2026年1月大樓內的升降機故障達238次，其中6次為須向機電署署長報告的事故。

月均現升降機困人事故 最多故障為去年11月有66宗

根據紀錄，大樓內的升降機在2025年9月至今年1月，每月均會發生困人個案，最多故障發生的月份為11月，有66宗，涉及20部升降機。

報告揭示，2025年9月至2026年1月大樓內的升降機故障達238次，當中有100宗與升降機機件有關。（調查報告附錄截圖）

其中100宗故障涉及機件問題 包括電路板與鋼纜過長等

在238次故障當中，有100宗與升降機機件有關，部件故障的例子包括電路板、平層感應器、電線接駁不良、升降機電能回饋裝置、機廂門保險刀故障，機廂頂救生窗開關接觸不良，補償纜張緊輪安全掣被觸發(鋼纜過長)等。

至於外在因素引致的故障，主要則是受外門門頭及地砵沙石導致；一些碰撞損壞的故障主要牽涉機廂門或外門。另外也有一些因使用不當或操作不當引致的故障，包括工作人員已開啟升降機停載或清潔模式，但要求升降機正常使用。

報告也提到，除上述個案，醫院於期內也收到共21宗報稱「故障」的個案，經檢查後證實並無故障，屬誤報個案。