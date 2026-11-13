瑪麗醫院報告兩署被點名　會啟動部門首長問責？甯漢豪：未達要求

發展局完成瑪麗醫院升降機事故調查報告指建築署監管疏忽、機電署驗收制度不足。立法會發展事務委員會特別會議（13日）上，多名議員問會否以部門首長責任制調查涉事官員。其中，實政圓桌莊豪鋒問政府會否一併啟動第二級調查，調查事件有否首長級公務員涉及失誤，以及何時會公布紀律懲處涉及那些公務員。

發展局局長甯漢豪表示，公開報告代表當局願意「開誠布公」，建築署及機電署正加強程序及進行檢討，相關工作預計於今年年底前完成，而觀乎報告所交代情況，發展局不認為達啟動部門首長責任制調查要求。



發展局局長甯漢豪表示，公開報告代表當局願意「開誠布公」，當中揭露事件主要失當者是總承建商安保及施工商安力，惟當局制度有改善空間，建築署及機電署已加強程序及進行檢討，相關工作預計於今年年底前完成。（直播截圖）

甯漢豪在立法會發展事務委員會特別會議表示，目前瑪麗醫院新大樓尚未全面投入服務，僅開放餐廳、便利店、化驗室等非臨床服務。她又說，一般情況下，新大樓個別偶然出現需執修都正常，但今次個案，多部升降機出現故障，需要執修並不正常。

她提到，升降機頻繁故障原因為，升降機牆身尺寸及垂直度有偏差，導致井道牆身與升降機各部件的虛位減少、導軌垂直有偏差、升降機箱不平衡、升降機承辦商工藝質素未如理想，而在經多次調校多部件公差已達允許範圍上限。

甯漢豪：不能用報告取代紀律制度

她稱，報告為發展局建基現階段得到資料作出評論，相關人士最終如何受到處分，仍然交由相關紀律調查程序按制度處理，不能用報告取代紀律制度。她稱，是次的首要責任為承建商、分判商，未有做好其本分。而監察的專業人士，在管理及監察上有不足的地方。儘管事件不涉系統性問題，但當局同意有優化空間，及提出多項措施。

實政圓桌議員莊豪鋒同意政府指出現行有制度監測問題，但質疑「有制度都睇唔到問題更加大」。他表示，建築署2024年5月知悉井道遭擅自打鑿，及後3度要求承建商交資料及修補方案，惟一直未收到。然而，最終建築署仍然可如常發出完工證明書，不過實際上當時有4至5部升降機未取得准用證，質疑「呢個唔係唔知道，係你哋知道都照批」。

莊豪鋒又稱，機電工程署在發現有升降機遭不正常打鑿拒絕批出准用證的做法恰當，但不理解署方為何及後只用文件檢查其他升降機，完全無到現場視察，對於其他同樣有打鑿情況的升降機卻只要承建商執修，亦沒有通知建築署，問到機電工程署為何同一個問題有兩項不同做法。

政府早前表明會啟動紀律程序，莊豪鋒問到政府會否一併啟動第二級調查，調查事件有否首長級公務員涉及失誤，以及何時會公布紀律懲處涉及那些公務員。

甯漢豪提到，當局對啟動第一、二級調查有清晰指引，並非一有問題出現便要用二級調查，啟動第二級調查需要部門出現嚴重問題，涉及廣泛及重覆性系統問題，以及事件顯示部門首長有應做而不做的事情，觀乎報告所交代的情況，發展局不認為達上述要求。

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

她指出，會建議部門對涉事政府人員啟動紀律調查，並且按結果進行行政處分。她強調報告建基於發展局現時獲得的資料作出的建議，有關單位人事結果如何，必須按機制處理，包括透過程序讓涉事者申辯，報告不能取締紀律程序。

甯漢豪又說，「今次事件的確令瑪麗醫院大樓全面開放有延遲，但我地最重要守護工程質素」，現時升降機執修進度良好，預計今年第四季會完成餘下執修，讓瑪麗醫院接手其他工作。