Outlook死機｜港人網上呻用唔到Outlook　專家：毋須頻繁重試

微軟（Microsoft）旗下的電郵服務Outlook突發大規模系統故障，導致全球數萬名用戶無法正常收發郵件，辦公協作軟件Microsoft Teams也受波及。社交平台今早（13日）亦有湧現港人帖文，大呻「想問吓Microsoft係咪死Server」 、「用唔到Outlook」；亦有港人指自己公司沒受影響，「點解全世界都用唔到Outlook嘅時候，我公司竟然順暢冇阻」，有人則一開工便嘗試打開Outlook，一度成功，但十分鐘後便無法使用，「Anyway 開唔開到，都要返工」。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據 Microsoft 公布，原因是部分伺服器突然未能正常運作，而非用戶流量急增。現時部分伺服器已逐步恢復，部分地區服務開始改善，但 Microsoft 尚未公布全面復原時間。



他建議，用戶現階段毋須頻繁重試或重設帳戶，應改用電話或其他通訊工具保持聯絡，並妥善保存重要電郵及文件，待服務恢復後再作跟進。



2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

這宗故障始於本港時間13日凌晨2時，網絡故障追蹤網站Downdetector的監測數據顯示，故障發生初期，全球有近13萬名用戶提交了Outlook無法使用的報告。另有數千名用戶反映，在訪問Microsoft Teams時遇到連接異常。截至本港時間13日凌晨4時，全球有關Outlook的故障報告已回落至約6萬起。微軟其後證實，可能會影響任何地區的Microsoft 365用戶。

微軟在社交平台X發文解釋故障原因時指出，多個地區的部分基礎設施正面臨高負載情況，這很可能是引發連接錯誤的主因。

微軟強調，公司正全力以赴採取一切可行方案減輕影響，目前已暫停所有系統新部署，並將額外流量從受影響的基礎設施中轉移出去，同時重啟相關伺服器以儘快恢復服務。

微軟在網上發文指任何地區的Microsoft 365系統皆可能受影響：

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

Microsoft 365是微軟旗下的雲端訂閱服務，整合了Outlook和Teams等熱門辦公應用。相關恢復工作仍在進行中。