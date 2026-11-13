美媒：黃仁勳同意感恩節前到國會作證 公司開始尋內外部人選接替
撰文：張涵語
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英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）11月12日宣布爆出婚外情醜聞的黃仁勳即日起辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務。美媒CNBC同日報道指，黃仁勳同意在感恩節前到國會作證。而擔任臨時行政總裁的克雷斯（Colette Kress）則會於總部召集高階主管團隊。
英偉達董事會主席Harvey Jones在新聞稿中表示，「董事會對克雷斯和領導團隊充滿信心，我們預計公司的運營、客戶承諾和產品路線圖將繼續順利進行。」
新聞稿還指，英偉達將開始尋找新CEO接替黃仁勳，並將考慮內部和外部候選人。
美國總統特朗普（Donald Trump）同日在社交平台Truth Social發文表示，蘋果公司庫克（Tim Cook）應接任黃仁勳的位置。他稱，「既然表現非常出色的英偉達CEO黃仁勳已經辭職，那麼只有一個人能接替他的位置——那就是蘋果的庫克。一位傳奇接替另一位傳奇！ 」
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