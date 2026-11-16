網傳皇仁教師摸學生敏感部位　教局：暫無證據　如違操守嚴肅跟進

近日有人於社交平台投稿指，皇仁書院一名數學教師涉於公民科北京考察團期間，向一名學生提出「超正常師生關係」要求，並指該名教師經常與學生有身體接觸，有時候會觸摸學生敏感部位。教育局今（16日）回覆指，據校方初步了解，現階段並無證據顯示有教師涉及傳聞所指的行為，並表示知悉學校已成立調查小組跟進事件，為相關學生提供適切的支援，以及與家長保持緊密溝通；又指如有教師被證實違反專業操守，必定嚴肅跟進。《香港01》亦正向校方查詢。



港島名校皇仁書院。（資料圖片/黃偉民攝）

學生投稿社交平台 指控校內數學教師摸學生、提「超出正常師生關係」要求

有學生早前在社交平台Instagram自稱為「不中立皇仁學生組織」的專頁投稿，指皇仁書院校內有一位數學教師，經常與學生有身體接觸，有時甚至會接觸其敏感部位。帖文更指出，在一次公民科的北京交流團期間，涉事教師更向一名學生提出「超出正常師生關係」的要求，校方在知悉事件後，找到十多個學生出來問話。

其後，該專頁再發布一條相關帖文，指控涉事教師，在去年陸運會期間「抽水」摸學生大髀。《香港01》正向校方查詢。

教育局指，由於事件涉及學生私隱，各界應避免作揣測或未經證實的評論，讓同學能在正常校園氛圍中專注學習。（政府新聞網圖片）

教育局：事涉學生私隱 應避免揣測或未經證實的評論

教育局回覆指，十分重視教師的專業操守，無論是在校園內外的任何學習活動，學校與教師均須時刻以學生福祉為首要考慮。據校方初步了解，現階段並無證據顯示有教師涉及傳聞所指的行為，儘管如此，學校會繼續提醒全體教師在日常與學生互動時，須時刻發揮專業判斷，保持適切的言行分寸。

學校已成立調查小組跟進事件 教局：如證實違反專業操守必嚴肅跟進

教育局指，由於事件涉及學生私隱，各界應避免作揣測或未經證實的評論，讓同學能在正常校園氛圍中專注學習。局方指，知悉學校已成立調查小組跟進事件，並為相關學生提供適切的支援，以及與家長保持緊密溝通。局方會繼續向學校提供支援及意見，並審視學校提交的報告，確保所有跟進工作合規、公正。如有教師被證實違反專業操守，教育局必定嚴肅跟進。