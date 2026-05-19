皇仁書院會考「十優狀元」蔣濛7月出任美國西北大學首位華裔校長

美國頂尖名校西北大學(Northwestern University)當地周一(18日)宣布，任命現任印第安納州普渡大學(Purdue University)校長蔣濛(Mung Chiang)為新任校長，成為西北大學創校175年以來，首位亞裔校長，今年7月1日走馬上任。



現年49歳的蔣濛，在11歲隨家人由天津移居香港，入讀官中名校皇仁書院，1995年中學會考取得10科A，為當年皇仁四名十優狀元之一。他之後獲獎學金到美國升學，在史丹福大學取得學士、碩士及博士學位，之後加入普林斯頓大學；他在2020年擔任美國國務卿科技顧問。



現任美國普渡大學(Purdue University)校長蔣濛(Mung Chiang)，年7月1日轉任西北大學校長，為該校創校175年以來首位亞裔校長。（美國西北大學圖片）

美國西北大學為全球前列頂尖大學，在THE及QS兩大大學排名中，分別名列全球30及42位，在美國排名第七。校方周一公布，由校董會、教職員、校友和學生代表參與的全球廣泛遴選後，現任普渡大學校長蔣濛從眾多候選人中脫穎而出，7月1日起出任該校第18任校長。

校方在公布中表示，他自2023年1月起擔任普渡大學校長。在他的工作生涯中，一直致力於拓展發現、支持學生和教職員、倡導言論自由以及為大學的未來發展做好準備，並因此贏得世界一流研究員、教育家、創新者和大學領導者的美譽。

在他擔任校長期間，普渡大學顯著擴大了科研，相關經費支出超過10億美元；又與業界建立新的戰略合作夥伴關係；並在科技、醫療和商業領域推進多項重大舉措。

Mung Chiang named next president of Northwestern

蔣濛(Mung Chiang)將是美國西北大學創校175年以來，首位亞裔校長。(學校網頁圖片)

校方引述蔣濛表示，他一直很欽佩西北大學在跨學科學術研究、藝術創作和富影響力研究，以及卓越醫療保健系統，和濃厚的校園精神。

一代又一代的西北大學學生和教職員將這所大學提升到了國際一流水平。我期待與所有同事攜手合作，繼續推動西北大學取得更大的進步。 美國西北大學候任長蔣濛

蔣濛表示，上任後首要任務是聆聽和了解西北大學獨特文化，以及了解學校各位精英，「因為最重要的是人，而不是事（because what matters most is the‘who’before the‘what”）」。他計劃盡可能多與學生和家長、教職員、校友和捐贈者、鄰里和合作夥伴、以及所有校董會理事互動。

蔣濛(Mung Chiang)將是美國西北大學創校175年以來，首位亞裔校長。(學校網頁圖片)

西北大學在總統特朗普上台後，因涉及反對加沙戰爭抗議活動、多元化（DEI）政策及跨性別醫療服務等議題，遭聯邦政府調查與凍結近8億美元的聯邦資金，超過100個聯邦資助研究項目被迫停工，資金斷流直接導致校方裁減400多個崗位，原本的校長席爾（Michael Schill）於2025年9月辭職。

因此，蔣濛接掌西北大學後，如何迅速修復學校與聯邦政府的關係、重新爭取研究經費的解凍，以及彌平校園內部分歧，將成為他上任後的首要考驗。

校方表示，他深知透過提供機會、資源以及不同背景和觀點的交流，可促進人們生活發生改變，「蔣先生始終將言論自由和表達自由視為推動卓越發展的關鍵（Chiang has also consistently prioritized free speech and free expression as essential to driving excellence at scale）。」

美國西北大學為美國排名第七院校，各學科名列前茅。（學校網頁截圖）

蔣濛於2017年擔任普渡大學工程學院院長，在他的領導下，學院的學術排名、研究經費、學生成就和捐贈金額均實現了快速且持續的成長。他在2021年被任命為策略計劃執行副校長，同時繼續擔任院長一職，至2022年6月獲任命為普渡大學校長，2023年元旦起上任。

再之前他在普林斯頓大學工作了14年，從助理教授一路晉升為該校最年輕的講座教授之一；他也曾擔任普林斯頓創業委員會首任主席和凱勒工程教育創新中心的主任。他因創建跨學科本科課程並引入「翻轉教室」教學模式，榮獲普林斯頓大學工程學院傑出教學獎（2016）。 他擁有26項美國專利，其中大部分已授權用於網路部署。

蔣濛於2023年1月起出任美國普渡大學新校長，當年45歲。（普度大學網站）

為於天津出世，11歲隨家人到港，入讀皇仁書院，在1995年會考考獲10科A，為當年該校十優狀元之一。他其後入讀美國斯丹福大學，並在該校獲得電機工程學博士學位，之後加入普林斯頓大學為助理教授，其後晉升為教授，是該校最年輕的教授之一。

蔣濛為皇仁書院1995年中學會考四名十優狀元之一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

蔣濛先後在史丹佛大學獲得電機工程和數學學士學位、電機工程碩士和博士學位；在 2025年得到達特茅斯學院授予榮譽理學博士學位。蔣教授是美國國家工程院院士、美國藝術與科學學院院士及瑞典皇家工程科學院院士；他曾榮獲電機與電子工程師協會（IEEE）創始人獎章（工程領域最負盛名的獎項之一）、美國國家科學基金會 Alan T. Waterman 獎，美國政府授予40歲以下研究人員的最高榮，以及古根漢獎學金（Guggenheim Fellowship）等多項傑出獎項。

他有份協助設計並實施聯邦《晶片與科學法案》，並在普渡大學爭取39億美元的投資，用於在該校建設人工智慧記憶體晶片先進封裝設施。他的研究方向包括網路優化、霧運算（fog networking）和物聯網、智慧數據定價和網路經濟學、社交學習網路以及線上社交網路。