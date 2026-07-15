DSE放榜2026｜皇仁書院破紀錄誕三狀元 未來均留港讀醫貢獻社會
撰文：洪戩昊
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中學文憑試SE今日（15日）放榜，15間學校共誕24名狀元，其中皇仁書院有三名狀元，包括一位超級狀元，創下學校最多狀元的記錄。三位狀元均有意留港升讀醫科，被問及為甚麼選擇留港升學而非負笈海外，他們認為自己與香港有連結，希望貢獻香港。
超級狀元吳家穎：留港貢獻社會
吳家穎在文憑試中英數和物理、化學、經濟和M2七科均考獲5**，並於公民科達標，成為超級狀元。
他未來打算入讀港大醫科，認為本港面對人口老化，未來醫療需求將會十分大。選擇留港升學是希望可以多陪伴家人，而自己對香港有歸屬感，希望日後可貢獻香港。
香港一直都係我居住嘅地方，我對於呢個地方都好有歸屬感。所以我想留喺度，貢獻呢個社會。
狀元唐明德：備試心情受宏福苑火災影響
另外兩名皇仁書院學生唐明德和趙汝謙，則考獲6科5**佳績成為狀元。唐明德與吳家穎一樣，選修科為物理、化學和經濟，未來打算入讀中大醫科。被問及去年11月發生的大埔宏福苑火災有否影響備試，他坦言當時心情有受影響，但反而會化悲憤為力量，推動自己更努力備試。
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狀元趙汝謙受香港醫生啟發 冀投身醫護界
另一名狀元趙汝謙選修科修讀物理、化學和生物，他計劃與吳家穎一樣，報讀港大醫科。他表示，小時候生病時也曾去不同醫院求醫，感受到醫生對病人的關懷，所以啟發到他也想成為醫護界的一份子，貢獻社會。
被問及AI未來會否取代醫生，他則認為醫生除了治病外，還要醫治人心，例如安撫病人等，認為這方面AI仍未做到。
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