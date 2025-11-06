中一擴班4變5｜五間中學申請獲批　包括皇仁書院、香港華仁

教育局本學年推行先導計劃，容許特定官津中學申請擴班，由「4變5」班中一參加派位，當局早前接獲16間學校申請。



教育局今日（6日）回覆查詢表示， 經詳細審視包括學校配套設施、辦學往績、家長意願、香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況等各項因素，局方批准灣仔區名校皇仁書院和香港華仁書院、北區英中東華三院甲寅年總理中學和李嘉誠中學、以及宣道會陳朱素華紀念中學。五校可以五班中一班數，參加2026年度的中一派位。



皇仁書院獲批下學年開辦5班中一班。(資料圖片)

三間位於北區、兩間位於灣仔區

在先導計劃下，開辦四班中一的學校，須在最近連續三個年度的中一派位，每年度所收到的自行分配學位申請數目，不少於學校在該年度可供中一派位的學位數目的100%；另外校舍條件配合擴班需要，才可申請以五班參加中一派位。而2026年度限額為五個。

教育局早前接獲16間中學申請擴班，當局回覆查詢表示，批准位於宣道會陳朱素華紀念中學、皇仁書院、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學和香港華仁書院以五班中一，參加2026年度的中一派位。當中三間位於北區，兩間位於灣仔區。而5間獲批中學，4間均是「英中」，即以英語為主要教學語言。

教育局表示，批出的申請經詳細審視包括學校配套設施、辦學往績、家長意願、香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況等各項因素。當局會持續檢視有關安排，並會因應實際情況適時優化。