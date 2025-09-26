皇仁書院學生會選舉爆風波　學生收匿名恐嚇電郵　校方報警及停選

皇仁書院持續有學生收到來歷不明的匿名恐嚇電郵，令原定今個月舉行的學生會選舉被終止，新一屆學生會執委會出缺。據了解，部份電郵涉及學生會選舉事宜，更有內容針對教職員，校方已就事件報案，並決定終止選舉。警方回覆查詢證實，灣仔警署9月19日接獲一學校職員報案，指收到一封懷疑涉及恐嚇內容的電郵，案件列作刑事恐嚇跟進，暫未有人被捕。



（資料圖片）

據了解，皇仁書院新一屆學生會選舉原定於本月17日舉行，有兩個候選內閣參選，不過其中一個內閣的兩名參選人，因違反選舉指引而被取消參選資格。此外，現屆執委會因多個活動及基本服務不達標，令同學不滿。

根據皇仁書院一名資訊科技組老師向全體學生發出的函件，指自今年9月初起，持續有匿名人士發送來源不明的電郵予部份同學，包括學生會選舉主任及部份候選人，隨後更有匿名電郵發送予全校學生，內容針對另一個候選內閣。

校方指，部份匿名郵件涉及學生會選舉事宜，甚至出現針對教職員的內容。鑑於「事態嚴重」，校方已即時把事件通報教育局及向警方求助，並提醒同學保持警惕。

（廖雁雄攝）

警方回覆查詢證實，灣仔警署於9月19日接獲一學校職員報案，指收到一封懷疑涉及恐嚇內容的電郵。人員經調查後，案件列作刑事恐嚇，由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

有不願具名的皇仁學生向《香港01》稱，在選舉前一日、即9月16日凌晨收到匿名電郵，指控其中一個候選內閣的兩名成員，一人曾涉及案件被捕、另一人曾在校內作弊，學生會選舉因而要延後舉行。該名學生稱，校方已知會本屆學生會，指若10月31日前仍未能就匿名電郵事件調查清楚，當屆的學生會便會懸空。

該名學生補充指，學校現已透過中央系統，在全學生的電郵信箱中刪除該封匿名電郵。在全校學生收到匿名電郵後，涉事的參選學生有向同學發出澄清電郵，指匿名電郵的指控不屬實。他說擔心日後若失去學生會，會令他們失去很多活動機會。

不過，現屆學生會今日（26日）在社交平台指，經校方通知選舉已被終止，下屆學生會執委會出缺，後續活動安排將交由校方處理，詳情有待公布。

據了解，校方認為事件性質極為嚴重，而且在選舉期間所引發的負面氛圍與混亂，嚴重偏離良性選舉應有的精神，無法按公平、公開、公正及廉潔的原則下進行，因此決定終止選舉。