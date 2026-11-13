宏緻苑一日兩壞𨋢　區議員質疑房署指大風礙𨋢門關閉　促全面檢測

九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題，近日再被投訴升降機頻繁故障。負責該區事務的觀塘區議員歐陽均諾向《香港01》表示，屋苑早於居民裝修單位期間，已頻繁出現升降機故障，幸未有困𨋢事故。當大多居民遷入後，情況才有改善，惟仍發生同一部升降機一日內兩度出現故障，他引述房署解釋有關故障，是因為風勢太大，令𨋢門合不上。



他指，屋苑C座本月10日早上繁忙時段，五部升降機中，有兩部通往低至中層升降機同時故障，居民被迫徒步落樓外出，怨聲載道。他同日向政府當局發信，要求促使總承建商與升降機供應及保養承辦商，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全調對與檢測。《香港01》就事件正向房屋署及機電工程署查詢。



九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題。（湯致遠攝）

九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題。（湯致遠攝）

區議員發信質疑升降機頻繁故障涉多項潛在質素與監工疑點

歐陽均諾在信件中提到，綜合現場情況及工程運作原理，事件涉及多項潛在質素與監工疑點。當中包括電梯井道與建築對流風壓問題，質疑大廈公用走廊、梯間與升降機井道的防風或對流設計存在缺陷，導致強氣流灌入井道產生大氣壓差，抵抗門機正常關閉驅動力。另外，他質疑門機系統與安全感應校對有瑕疵，門機驅動扭矩、安全光幕及防夾感應設計抗干擾能力不足，使門扇稍受風壓晃動即誤判障礙持續重開。

歐陽均諾質疑當局在交樓驗收階段的監管是否存在疏漏，建議政府行使部門權力，促使總承建商與升降機供應及保養承辦商其士電梯（香港）有限公司，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全校對與檢測，重點校準感應器靈敏度，並清理校正導軌組件，確保升降機在風勢大時，仍能正常運作。

歐陽均諾期望政府要求承建商對宏緻苑三幢大廈的升降機作全面檢查。（區議會圖片）

升降機頻故障 引房署初回應指裝修搬運頻密致負重量過高、沙石掉門罅影響感應器

歐陽均諾接受《香港01》訪問時表示，宏緻苑三幢大廈早在裝修期間，平均每半個月便會出現一次升降機故障，當時他已向房屋署反映問題。他引述署方回覆指，頻頻出現故障是因裝修期間搬運過於頻密，令升降機負重量太高；加上有沙石掉進門罅，影響感應器運作。

區議員二問房署 質疑大風礙𨋢門關閉說法不合理：架𨋢都幾脆弱！

歐陽均諾指，居民陸續入伙後，升降機故障的頻率降低，惟最誇張曾試過同一部升降機一天內發生兩次故障，「朝早檢查完，黃昏又壞」。他再向房署反映問題，獲署方回覆指，升降機故障是源於風勢太大，令大門合不上。

他指，自己雖非專業人士，但認為此說法不太合理，「如果風力可以導致對門閂唔到，咁架𨋢都幾脆弱㗎喎」。他指，屋苑最近一次壞𨋢是發生於本月10日上午約7時至8時，地點是C座。當日大廈5部升降機當中，有兩部通往低層至中層的升降機出現故障，居民在繁忙時間被迫徒步落樓，怨聲載道。

歐陽均諾引述居民指，屋苑目前仍落成不久，但升降機已常常出現故障，擔心日久失修後，安全成疑、維修費用高昂。他期望政府能應居民所求，要求承建商對宏緻苑三幢大廈的升降機作全面檢查，避免類似事件再次發生。若不幸再發生多部升降機故障的問題，冀物管公司做好危急管理機制。