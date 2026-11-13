宏緻苑一日兩壞𨋢 區議員質疑房署指大風礙𨋢門關閉 促全面檢測
九龍灣宏緻苑自今年2月落成交樓後，屢有居民投訴屋苑質素有問題，近日再被投訴升降機頻繁故障。負責該區事務的觀塘區議員歐陽均諾向《香港01》表示，屋苑早於居民裝修單位期間，已頻繁出現升降機故障，幸未有困𨋢事故。當大多居民遷入後，情況才有改善，惟仍發生同一部升降機一日內兩度出現故障，他引述房署解釋有關故障，是因為風勢太大，令𨋢門合不上。
他指，屋苑C座本月10日早上繁忙時段，五部升降機中，有兩部通往低至中層升降機同時故障，居民被迫徒步落樓外出，怨聲載道。他同日向政府當局發信，要求促使總承建商與升降機供應及保養承辦商，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全調對與檢測。《香港01》就事件正向房屋署及機電工程署查詢。
區議員發信質疑升降機頻繁故障涉多項潛在質素與監工疑點
歐陽均諾在信件中提到，綜合現場情況及工程運作原理，事件涉及多項潛在質素與監工疑點。當中包括電梯井道與建築對流風壓問題，質疑大廈公用走廊、梯間與升降機井道的防風或對流設計存在缺陷，導致強氣流灌入井道產生大氣壓差，抵抗門機正常關閉驅動力。另外，他質疑門機系統與安全感應校對有瑕疵，門機驅動扭矩、安全光幕及防夾感應設計抗干擾能力不足，使門扇稍受風壓晃動即誤判障礙持續重開。
歐陽均諾質疑當局在交樓驗收階段的監管是否存在疏漏，建議政府行使部門權力，促使總承建商與升降機供應及保養承辦商其士電梯（香港）有限公司，即時派出工程技術團隊，對宏緻苑全數升降機作全面安全校對與檢測，重點校準感應器靈敏度，並清理校正導軌組件，確保升降機在風勢大時，仍能正常運作。
升降機頻故障 引房署初回應指裝修搬運頻密致負重量過高、沙石掉門罅影響感應器
歐陽均諾接受《香港01》訪問時表示，宏緻苑三幢大廈早在裝修期間，平均每半個月便會出現一次升降機故障，當時他已向房屋署反映問題。他引述署方回覆指，頻頻出現故障是因裝修期間搬運過於頻密，令升降機負重量太高；加上有沙石掉進門罅，影響感應器運作。
區議員二問房署 質疑大風礙𨋢門關閉說法不合理：架𨋢都幾脆弱！
歐陽均諾指，居民陸續入伙後，升降機故障的頻率降低，惟最誇張曾試過同一部升降機一天內發生兩次故障，「朝早檢查完，黃昏又壞」。他再向房署反映問題，獲署方回覆指，升降機故障是源於風勢太大，令大門合不上。
他指，自己雖非專業人士，但認為此說法不太合理，「如果風力可以導致對門閂唔到，咁架𨋢都幾脆弱㗎喎」。他指，屋苑最近一次壞𨋢是發生於本月10日上午約7時至8時，地點是C座。當日大廈5部升降機當中，有兩部通往低層至中層的升降機出現故障，居民在繁忙時間被迫徒步落樓，怨聲載道。
歐陽均諾引述居民指，屋苑目前仍落成不久，但升降機已常常出現故障，擔心日久失修後，安全成疑、維修費用高昂。他期望政府能應居民所求，要求承建商對宏緻苑三幢大廈的升降機作全面檢查，避免類似事件再次發生。若不幸再發生多部升降機故障的問題，冀物管公司做好危急管理機制。