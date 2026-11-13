港大醫學院創亞洲首例　引組織碎化技術治腎癌　免開刀及保腎功能

李嘉誠基金會2024年向港大醫學院捐贈以聲波擊碎腫瘤的「組織碎化技術」儀器（Histotripsy），港大醫學院今年10月成功以該技術治療兩名腎癌病人，是亞洲首兩宗案例。港大醫學院下周三（18日）將舉行發布會，其中一位接受治療病人會分享經歷及感受。



港大醫學院。（香港大學圖片）

李嘉誠基金會向中大醫學院、港怡醫院及養和醫院提供30個臨床試驗名額，以「組織碎化技術」治療腎癌最近成全城佳話。其實早在2024年，李嘉誠基金會便向港大醫學院、中大醫學院及養和醫院，捐贈「組織碎化技術」儀器，治療肝腫瘤及胰臟癌，並在過去兩年治療超過400人。

港大醫學院今日（13日）公布，繼2024年成為亞洲首個以組織碎化技術治療肝癌的臨床試點後，今年10月再創突破，成功以組織碎化技術治療兩名腎癌病人，是亞洲首兩案例。

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統，將於明年初開始使用，中大威院團隊將為共30名肝癌患者進行這個嶄新療法。（夏家朗攝）

港大醫學院表示，香港腎癌發病率過去10年持續上升，現有治療主要依靠手術切除及消融治療，惟並非所有患者均適合相關治療。港大醫學院聯同港怡醫院團隊進行臨床研究，利用組織碎化技術，以微氣泡液化腎癌患者的腫瘤組織，減少對健康組織的傷害並保留腎功能。

港大醫學院將於下周三（18日）舉行新聞發布會，分享有關臨床研究的成果。其中一位接受治療的腎癌病人將親身分享其治療經歷及感受。

講者包括港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁、港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授梁崇禮、港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床助理教授趙健良，以及港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系名譽臨床副教授劉泳恆。