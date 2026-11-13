周潤發謝君豪等掌鏡記錄45個社區故事　即日起至11.29於大館展出

香港賽馬會慈善信託基金於今日（13日）起至29日於中環大館設攝影展，邀請多位攝影師拍攝有關基金旗下的45個項目受助者故事。攝影師包括周潤發、任達華及謝君豪等三大影帝。



謝君豪在訪問中分享其中為一對夫婦拍攝，了解照顧者與被照顧者的故事。他又提到作為演員所累積的臨場經驗，有助他在拍攝過程中與被拍攝者相處。



周潤發在開幕儀式舉起手機與參與人士自拍。（方承恩攝）

香港賽馬會慈善信託基金於今日（13日）起至29日，在中環大館複式展室舉辦「萬籟映照」攝影展。是次活動匯聚15位攝影師，他們以相片記錄45個賽馬會慈善信托基金旗下項目的受助者故事。

展覽以「太陽、月亮、星辰」三個主題展區，展出約185幅攝影作品，涵蓋樂齡護老、體育、文化等。參與攝影師包括三大影帝周潤發、任達華及謝君豪等。

演員謝君豪掌鏡記錄的一個照顧者故事，女主角李太照顧有認知障礙症的丈夫李先生。（方承恩攝）

謝君豪鏡頭記錄老夫婦故事 與被拍攝者破冰像拍對手戲

演員謝君豪亦參與是次活動，他鮮有地以攝影師身份參與企劃，平時他主要參與幕前演出，這次將焦點放重在照顧者與被照顧者的身上。而這次由他負責的其中一個故事對象是一對夫婦，男主角為患有認知障礙症的李先生，平日由妻子李太照顧。

他分享在拍攝過程中，需要花一點時間與被拍攝者破冰，但相處是不可太熱情，又不可以不熱情。他形容與被拍攝者相處像與對手做戲，先觀察對方的反應，並且需要配合臨場發揮。

他又提到其中一張最喜歡的照片，就是李太帶着含羞的笑容，依偎在丈夫的肩膊上，丈夫則以堅定的視線，在鏡頭前紋絲不動。這張照片中，照顧者與被照顧者的身份互換，感覺照顧者在那一刻可以短暫鬆一口氣。謝君豪希望透過作品帶出，照顧者與被照顧者都需要被看見。

展覽已「太陽、月亮、星辰」三個主題展區，展出約185幅攝影作品，涵蓋樂齡護老、體育、文化等。（方承恩攝）

「賽馬會a家」項目 助經濟有需要人士租用醫療器材

職業治療師吳凱軒是這次項目的其中一位被拍攝者，他作為「賽馬會a家」的計劃經理，在攝影作品中呈現出照顧老病患者。他指此項目為有需要的人士提供醫療器材租用，而目前最大的需求為醫療床及電動輪椅。他又提到醫療床售價約1萬元，但透過賽馬會這項服務，經濟有需要者能夠以每月500元租用。他希望透過這次活動讓更加多人了解到這項服務，從而幫助更多出院患者、老人等有需要人士。

Susanna是香港輪椅舞蹈代表隊成員，她希望透過展覽作品帶出殘障人士亦能在舞台上發光，透過投入舞蹈享受喜悅的訊息。（方承恩攝）

輪椅舞蹈員與香港舞蹈團合作 殘障人士也能在舞台上閃亮

另一位被拍攝者Susanna是香港輪椅舞蹈代表隊成員，展覽上展出了她優雅的舞姿，在舞台上發光發亮。她從三歲起患上小兒麻痹症，從此以輪椅代步。在就讀特殊小學的過程中，她開始接觸校際舞蹈，發掘出對拉丁舞及標準舞的興趣與潛能。她指，參與賽馬會「無限亮」計劃有機會與香港舞蹈團合作，並共同展出共融舞蹈作品《遊延》。她希望透過展覽作品帶出殘障人士亦能在舞台上發光，透過投入舞蹈享受喜悅的訊息。