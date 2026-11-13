漁護署明起連續兩周六特別巡查狗隻　若狗主無妥善控制會即時執法

本港早前發生多宗狗隻襲擊人和動物事件。漁護署今日（13日）公布，將於11月14日及21日在全港多個狗隻聚集的公眾地方，就妥善控制狗隻進行特別巡查及執法行動。如法現狗主未按法例要求妥善控制狗隻，即時採取執法行動，不會預先警告。



漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（資料圖片/湯致遠攝）

漁護署表示，為提升狗隻畜養人於公眾地方妥善控制狗隻的意識，減少因不妥善控制狗隻而引致的狗隻襲擊意外，將於11月14日及21日在全港多個地點就妥善控制狗隻進行特別巡查及執法行動。

漁護署人員將於特別行動期間，針對狗隻聚集的公眾地方加強巡查和執法。如發現畜養人未有按法例要求妥善控制狗隻，署方會即時採取執法行動，不會預先警告。我們亦會利用這機會向市民推廣「負責任寵物主人」信息和講解相關法例要求。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（資料圖片/湯致遠攝）

漁護署提醒市民，根據《狂犬病條例》（第421章），狗隻在公眾地方時必須以狗帶牽引或以其他有效方式予以控制。《危險狗隻規例》更明確規定大型狗隻（體重達20公斤或以上）在公眾地方時必須被人以一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引；違法可被判處罰款及監禁。漁護署強調，在公眾地方妥善控制狗隻不但是法例要求，亦有助保障人和動物的安全。