倉狗咬人誰負責？動保界倡倉庫地盤限制養狗　提申請須綁定場主

10月26日，倉狗「肥妹」咬傷過路工人，事件再次引起社會對倉狗及流浪狗的討論。漁護署與警方加強執法，捕捉無人看管的狗隻，冀減少攻擊個案；有動保團體則指署方捕捉後，多以「直接撲殺」處理狗隻，重申狗隻咬人主因在狗主不負責，沒做好足夠措施，冀政府從源頭解決問題，立法要求倉庫或地盤原則上不准私自養狗，如負責人必須養狗看門，須正式申請並為狗隻植入晶片，強制進行實名登記，將狗隻與該場地及負責人直接掛鈎，以堵塞倉主或地盤主推卸責任的漏洞，並透過教化訓練及設立人狗邊界化解人狗間的衝突。



當地盤工程結束，原本在這裡守門口的狗便會被「用完即棄」。無論是地盤狗、車場狗、倉狗，彷彿這就是牠們的必然命運，一直與「悲慘」兩字劃上等號。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

目前新界鄉郊、棕地及地盤普遍仍會飼養狗隻「看門口」，毛守救援創辦人陸家捷表示，該類被用作「工作犬」的犬隻具保護領域的意識，看見他人入侵地盤，或會大聲吠叫逼退入侵者。但他認為，狗隻會咬人責任在於狗主，例如沒有妥善約束、提供合適的生活環境或進行社會化訓練，當有人經過時，狗隻或因受驚及緊張等產生應激反應。

陸家捷指出，許多倉主為逃避法律責任，拒絕為倉狗登記，當漁護署發現無晶片狗隻時，有機會直接帶走撲殺。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

毛守救援：多數倉主拒為狗隻登記避法律責任

雖然現時法例規定狗隻必須植入晶片，若狗隻咬人，狗主需面臨刑事責任。但陸家捷指出，許多倉主為逃避法律責任，拒絕為倉狗登記，動保義工為免無晶片的倉狗被漁護署帶走撲殺，被迫「頂包」以自己名義為倉狗登記晶片，但當狗隻惹禍，法律責任也因落在義工身上，真正飼養的倉主卻能置身事外，導致動物管理政策變成死局。

陸家捷認為，要想破局，「政府必須做嘢」，由源頭做起，實施嚴格的發牌與管理制度。他表示，政府應限制飼養資格，明文規定倉庫、地盤、爛地停車場等區域原則上不准私自養狗；若負責人確有需要養狗看門，則必須正式申請並為狗隻植入晶片，強制進行實名登記，將狗隻與該場地及負責人直接掛鈎。

他又建議，若執法人員在倉地發現無晶片狗隻，應向倉主發出警告，屢勸不改則直接檢控。當局檢控後，可將狗隻交由動保組織收容，避免直接撲殺。

陸家捷多年來拯救「最低等」的唐狗，至今已有超過80隻唐狗重過新生活。（資料圖片 / 龔慧攝）

此外，政府曾於2019年就修訂《防止殘酷對待動物條例》進行公眾諮詢，探討引入「謹慎責任」，要求畜養人必須妥善照顧動物並保障其福利。陸家捷認為，當局應繼續推動引入「謹慎責任」，並藉此將管理或看管動物的人界定為畜養人，需盡畜養人責任，令倉主無法再以「狗不是我的」為藉口去推卸照顧及管理狗隻的責任。

問及日後會否繼續推動「謹慎責任」，漁護署回覆《香港01》表示，「狗主責任」比只關注狗隻本身福利的「謹慎責任」更全面，其重要元素包括，打針續牌、好好管控、不得遺棄，將繼續加強公眾教育及執法，保障動物福利和社區安全。

對於會否考慮針對地盤及貨倉飼養犬隻立例，署方表示，會參考現有的《地盤狗隻飼養守則》，制定適合鄉郊環境的教材，向場地負責人及畜養人說明其管束狗隻的責任，以降低潛在的公共安全風險。

浪浪協進會：一半狗隻可經矯正改善行為

針對坊間認為「惡狗難馴」的觀點，浪浪協進會潘生指出，流浪狗經過專業的行為矯正，約50%機會可以改善恐懼心理並適合出領養。他又提到，倉狗比從小在野外長大的流浪狗更容易進行行為矯正。潘生表示：「倉狗每日都會與地盤工人或餵飼人員相處，本身已習慣了人類存在，但若要完全未接觸過人類的流浪狗放下戒心則困難很多」。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪。（資料圖片／黃永俊攝）

非牟利獸醫服務協會：重點在於劃定邊界 分隔人狗活動空間

北都收地時收回大量棕地及倉庫，部分倉主撤離時直接遺棄狗隻，令倉狗成流浪狗的情況亦受關注。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，不認同以撲殺解決流浪狗問題。他曾推行多年「獅子山社區狗計劃」，透過捕捉絕育放回的方式，減少獅子山一帶的流浪狗數量及人狗衝突。麥志豪強調，成功核心在於「劃定邊界」，分隔狗隻與人類活動的空間。

他分享，當時義工花費大量人力物力，將餵飼點設在獅子山較高、遠離民居的位置，當狗隻習慣了在山上就有穩定的食物來源，便不再需要下山到慈雲山、竹園邨一帶的民居覓食，減少人狗衝突機會。

放眼國際，不少國家及地區都有流浪狗或工地倉庫犬，但相關規管比香港完善。台灣透過《動物保護法》規定，長期餵養或留置狗隻的場主在法律上可被認定為「實際管領動物之人」，需負民事及刑事傷人責任。

英國則禁止在商業場所或工地「無繩放養」看門狗，更規定工地或貨倉只要使用狗隻做守衛工作，必須有持牌領犬員在場控制，或將狗鎖定於安全圍欄內；另外，所有出入口必須展示清晰警告牌，違者直接檢控場所佔用人。