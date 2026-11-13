禽流感｜米埔自然護理區兩樣本驗出H5高致病性病毒　漁護署正監察

漁護署昨日（12日）接獲香港大學通知，兩個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5高致病性禽流感病毒。負責協助政府管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。



漁護署昨日（12日）接獲香港大學通知，兩個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5高致病性禽流感病毒。（資料圖片 / 夏家朗攝）

漁護署指，香港大學公共衞生學院研究團隊定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊11月11日收集的其中兩個環境樣本確認驗出帶有H5病毒。

漁護署發言人表示，負責協助政府管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

漁護署昨日（12日）接獲香港大學通知，兩個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5高致病性禽流感病毒。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

3公里範圍內沒有雞場

收集該樣本的地點3公里範圍內沒有雞場。漁護署已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當措施預防禽流感。

發言人說，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823通知漁護署跟進。

食環署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。