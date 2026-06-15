2歲童染禽流感　雞檔收集雞糞鐵盤驗出H9病毒　漁護署：無需殺雞

一名居於沙田的兩歲男童早前到過禾輋街市後感染H9N2禽流感。衞生防護中心表示，男童目前情況穩定，其六名家居接觸者沒有出現病徵。中心又指，早前在懷疑感染源頭的雞檔抽取的環境樣本，有一個檢測後證實帶有H9禽流感病毒，採自雞籠底部收集雞隻糞便的鐵盤。



漁農自然護理署回覆查詢表示，甲型流感（H9）屬低致病性禽流感，死亡率低，與過往曾出現的H5N1等高致病性禽流感不一樣。根據世界動物衞生組織的國際指引，無需撲殺雞隻，市民無需過分擔心。



雞籠底部收集雞糞鐵盤抽取的環境樣本中，有一個證實帶有H9禽流感病毒。（資料圖片／鄧倩螢攝）

雞籠底部收集雞糞鐵盤抽取的環境樣本中，有一個證實帶有H9禽流感病毒。（資料圖片／鄧倩螢攝）

衞生署衞生防護中心表示，男童的臨床樣本經全基因排序及分析後，證實病毒株為低致病性的甲型（H9N2）禽流感病毒，全部病毒基因源自禽鳥，沒有出現基因變異的情況。病人目前情況穩定，其六名家居接觸者沒有出現病徵。

中心早前在病人家居、曾到過的禾輋街市新鮮糧食店及豐和邨公園抽取17個環境樣本，當中一個於新鮮糧食店放置在雞籠底部收集雞隻糞便的鐵盤內採集的樣本，經檢測後證實帶有H9禽流感病毒，其餘16個樣本呈陰性。

中心相信，該名男童較大機會是在該售賣活家禽的新鮮糧食店因觸摸受污染的環境而感染H9禽流感病毒。涉事的新鮮糧食店會進行徹底消毒和清潔。

鑑於H9N2禽流感病毒在本地家禽一直存在，但導致禽鳥死亡率低，而是次個案感染的H9N2禽流感病毒亦沒有出現人傳人或基因變異的情況，中心目前評估本地禽流感出現大流行的風險低。

漁農自然護理署。（政府新聞網圖片）

漁護署表示，甲型流感（H9）屬低致病性禽流感，在全球家禽中不時發現，家禽感染後症狀輕微，死亡率低，與過往曾出現的H5N1等高致病性禽流感不一樣。根據世界動物衞生組織的國際指引，無需撲殺雞隻，市民亦無需過分擔心。

就男童個案，署方一直與衞生防護中心保持緊密聯繫，目前正在追查有關新鮮糧食店的雞隻來源。署方已提醒所有本地雞農加強生物保安措施，以減少本地家禽感染該病毒的機會，並會繼續密切監察所有本地家禽農場，加強流行病學監測。