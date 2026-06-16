禽流感｜徐樂堅：基因分析無變異、無人傳人風險　料大爆發機會微

本港近日錄得一宗兩歲男童感染H9N2禽流感個案，衞生防護中心總監徐樂堅今日（16日）表示，基因分析結果顯示該H9N2病毒株目前並無變異，並不存在人傳人風險，在社區大規模爆發的機會較低。他呼籲市民要做好手部衞生，亦不要接觸野生動物、如餵飼野生白鴿等。



衞生署衞生防護中心6月12日公布一名2歲男童確診禽流感，他於6月初曾兩度由家人攜同前往禾輋街市活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸該店舖周遭環境。活雞檔6月13日如常營業。（資料圖片/鄧倩螢攝）

徐樂堅在港台節目《千禧年代》指，H9N2屬於禽流感的一種，在全世界都相當普遍。在發現本地感染個案後，當局已進行全基因分析，以檢視病毒有沒有出現變異，因令人最擔憂的是病毒會變異，變得特別容易傳染人類或哺乳類動物、容易引發嚴重個案，或者對現有的抗病毒藥物產生抗體。不過，徐樂堅指分析結果證實目前病毒並無任何變異，依然是以禽鳥傳給人類為主，不會人傳人。

他續指，感染H9N2的症狀普遍比一般流感輕微，今次個案中的男童主要有發燒及腹瀉等症狀。由於病毒不具備人傳人特性，即使患者出現呼吸道症狀，亦不會在社區傳播。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

至於男童的感染途徑，徐樂堅表示，男童平日甚少前往其他地方，其中最高風險的感染途徑是曾到訪街市，及街市中有活家禽的新鮮糧食店；男童並沒有接觸活雞，相信是接觸到受雞糞污染的環境而染病。他表示，糧食店內裝載家禽的鐵盤已驗出帶有H9N2病毒。

徐樂堅又指，今次屬於零星個案，不排除是幼童在密切接觸相關環境後，沒做好手部衞生所致。他提醒市民應在接觸禽鳥後做好手部衞生，亦應避免讓小朋友接觸到禽鳥，因小朋友手部衞生習慣通常「做得唔係咁好」。

確診禽流感的2歲男童病發前曾到禾輋街市，並觸摸活雞檔逗周遭環境。6月13日所見禾輋街市未見受到影響。（資料圖片/鄧倩螢攝）

發現個案後，徐樂堅指當局已即時派員前往患者到過的地方進行消毒，包括其家居、曾到訪的公園及街市，相信漁護署亦已展開調查，徐樂堅指，暫時發現本港活雞並無異常，而過往本港雞隻中亦會「間唔時會搵到」H9N2病毒。

徐樂堅呼籲市民，不論是接觸過活禽還是野鳥後，都必須徹底洗手，因為凡接觸野生動物均有感染風險。他特別提醒市民切勿餵飼白鴿等野鳥，並要注意手部衞生。