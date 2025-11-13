李陞小學准簡體字考呈分試　新來港生稱非必要可照扣分：因我寫錯

位於港島西營盤的官校李陞小學容許學生以簡體字應考中文卷，包括影響升中的呈分試，惹來公平性爭議。學校今日舉行考試，有從廣東來港一年的小六學生認為，她與班中許多同學都有能力以繁體字應考，認為學校容許簡體字測考屬非必要。她指，倘若校方取消措施，對簡體字扣錯字分，她亦可接受，「是我寫錯，錯了就錯了啊。」



另一名新來港小一學生家長亦指，會讓女兒寫繁體字，對於學校測考安排是否有公平問題，他認為「還是要寫繁體字。」有港人家長則認為，新來港生的適應期安排屬暫時性，下次呈分試理應作出修訂。



就第二次和第三次呈分試的測考安排會否修訂、教育局是否同意學校做法和建議，《香港01》正向學校和教育局查詢。



位於西營盤的官校李陞小學容許學生以簡體字應考中文卷，包括今日（13日）舉行的小六呈分試，惹來公平性爭議。（梁鵬威攝）

新來港生稱考試盡力寫繁體 接受簡體字扣錯字分

位於西營盤的李陞小學今日舉行考試，當中六年級生應考第二次呈分試。有該校家長曾向《香港01》反映，學校在沒有諮詢家長意見下，容許學生以簡體字應考中文試卷，批評造成考試不公。（詳見另稿）

從廣東來港一年、該校六年級生謝同學指，學校容許她們以簡體字在考試作答，不過她認為班上大多同學都有能力以繁體字應考，認為措施非必要，「（安排）有沒有都差不多；上課上著上著就會（寫繁體字）了，我們平時也都用繁體。」

她又指，自己應考時會盡量寫繁體字，「可能作文沒時間了，不知道怎麼寫才會寫簡體。」她認為即使學校取消安排，對簡體字扣錯別字分，亦可以接受，「因為是我寫錯，錯了就錯了啊。」

張先生指女兒在校內亦會寫繁體字。（梁鵬威攝）

測考安排是否不公平？ 人才家長：要堅持繁體字

透過人才計劃來港1個多月的小一生家長張先生指，不知悉相關應考安排，但他指正與女兒一同學習繁體字，亦會讓女兒在校內寫繁體字，「小學生適應比較快，在香港還是要寫繁體字。」至於學校安排是否有公平問題，他重申「要堅持繁體字。」

Mia認為容許學生以簡體做法是人性化安排，並指該校老師亦會要求學生盡快學會繁體字及說廣東話等。（梁鵬威攝）

小六人才家長：准簡體字作答「人性化安排」

同樣透過人才計劃來港兩個月的家長Mia，其兒子正就讀小六。她的兒子指，考試時會盡量用繁體字作答，如忽然忘記寫法，則會寫簡體字，例如「讓」字。Mia認為，容許學生以簡體字應考的做法是「人性化安排」，並指該校老師亦會要求學生盡快學會繁體字及說廣東話等。

港人黃先生認為安排屬暫時性安排，讓插班生適應，但下次應要求以繁體字作答。（梁鵬威攝）

港人家長稱安排屬暫時性 下次呈分試應繁體字作答

港人黃先生的小朋友正就讀小二，他指，該校較多內地插班生，其小朋友所在班中有十多人、即約半班學生均為內地新來港學生。他表示，校方在上月中舉行的家長會中，曾透露容許高小學生以簡體字應考。他認為安排是暫時性安排，讓插班生適應，下次呈分試應以繁體字作答。

記者向該校一名梁主任查詢校方作相關安排的理由、事前有否諮詢家長、下次呈分試會否調整等，他僅指校長正外出開會，需待校長回覆。

