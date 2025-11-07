官校李陞小學准簡體字考呈分試　小六家長引述校長認難拿捏公平

再多一間官校小學准學生測考使用簡體字作答而引起爭議。涉事為位於港島區西營盤的李陞小學，有該校小六家長向《香港01》投訴，學校早於去年9月更改多級測考安排，容許學生以簡體字應考中文卷，以協助大批小五插班的新來港內地生適應。該家長表示，學校一直未有以通告交代，她當時亦未察視異樣，直至近日新聞廣泛報道沙官小個案，才驚悉會造成考試不公，特別影響升中的呈分試。



第二次呈分試將於下周四開考，她表示，今早與校長電話聯絡，對方同意簡體字書寫速度較快，亦承認措施「唔多唔少難拿捏絕對公平嘅位置」，不過若然臨時煞停安排，會引起新來港學生有意見，料會考慮第三次呈分試才取消以簡體字測考。她直言不同意校方決定，但無奈事情已發生，希望教育局介入協助，盡力補救第二次呈分試的評核方式。《香港01》已向校方查詢，正候回覆。



位於港島區西營盤的李陞小學去年九月已准許學生以簡體字考呈分試。(網上圖片)

校方未諮詢家長、發通告交代 從小朋友口中知悉測考措施

李陞小學小六家長K小姐（化名）向《香港01》表示，學校去年九月取錄十多名來自內地的新來港小五插班生，當中包括人才子女等，為了協助他們適應學習，校方於去年九月改動測考安排，容許多級學生在測考以簡體字應考中文科，暫未知其他科目安排如何。她表示，學校從未就措施諮詢家長，亦未有發通告向家長交代，自己是由小朋友口中知悉事件。

校長形容簡體字為英文潦草 同意簡體字書寫較快

K小姐表示，當時未為意有關安排，直至近日傳媒報道沙田官立小學個案，才驚悉措施引起考試不公平，因簡體字書寫速度較快有利覆卷；而本身新來港插班生中文能力較高，年紀大多兩、三年，理解能力相對高，變相已令他們在應考中文上有優勢。

她續指，校方措施影響升中呈分試，而第二次呈分試將於下周四舉行，同日是中文科考試。她表示，今日早上與校長余詠莉電話傾談，過程約為十分鐘，對方在會上同意簡體字書寫速度較快，又將簡體字比喻為英文的潦草，「等於用潦草定正楷，都係一樣比分，都可以話潦草快過正楷」。

學校拒第二次呈分試改變測考安排，但考慮第三次呈分試時取消用簡體字。（網上圖片）

校長承認難「拿捏絕對公平」 開考在即難臨時取消

記者聽過K小姐所提供的電話對話錄音，余校長在電話中承認，措施影響考試公平性，「當然公平性各樣嘢，唔多唔少好難拿捏絕對公平嘅位置。」不過，余強調學校平日以繁體字教學，作文等功課如用簡體字會扣分，但測考則准用簡體字，旨在協助內地新來港學生適應，他們一般需時一年適應。而以其了解，許多小六新來港學生都以繁體字考試，只有少數如今年才插班的，才採用簡體字應考。

K小姐表示，呈分試成績影響小朋友升中派位組別，首兩次呈分試更是自行分配學位爭取博入心儀學校的關鍵，質疑若果安排造成考試不公平，學校理應取消安排。不過，余校長直言如果突然取消安排，有機會令另一批家長和學生有意見，只能考慮在第三次呈分試時取消，但仍需要再作商討，「無辦法突然改變呢個政策，因為教育局無一個特別的準則，當然小學有責任教繁體字，日常功課有教同圈（簡體字）。」

K小姐直言不滿意學校安排，認為新來港學生本身已預計以繁體字學習，「唔係人哋突然之間轉你先至不滿，點解唔一早已經學深啲？」。她說，無奈現已既成事實，批評校長說法「耍官腔」，「你如果有心改變，唔會等依家爆咗新聞先嚟改變啦。」她希望教育局可以介入協助，可就第二次呈分試安排作出補救措施。

教育局則重申，政府的教學語言政策未有改變。（資料圖片）

學校暫未回覆 教育局重申不論學生背景須學繁體字

《香港01》向學校查詢會否更改下周測考以簡體字應考的安排、校長是否承認措施有不公平地方等，正候回覆。

教育局則重申，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力。

當局指，無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會；如同學尚未學習繁體字，學校定必給予適切支援，照顧他們在過渡時期的需要。至於學校考試、測驗及練習，是否容許學生用簡化字作答，則要視乎校本的教學實況而定，例如考慮學習重點、評估重點等因素，而學生的作答表現，亦受多方面的因素影響，不能一概而論。

教育局續指，已提醒校方須持續檢視和優化校本評估政策，如有改動須作全面諮詢及向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排。

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，適應期如何釐訂要小心拿捏。(資料圖片)

有校長稱小學教育需穩固中文基礎 繁簡混用影響理解力

曾任教中文科的佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，繁體字在文字結構中佔據了核心地位，尤其是形聲字，佔中國文字的80%至90%。形聲字由形符和聲符組成，其餘有象形和會意字。繁體字不僅表形、表音，還表意；簡體字的出現主要是為了方便書寫，並不能使人對中文字構造的認識加深。他認為，在小學階段，繁體字絕對不應被取代，尤其須注意繁簡混用的情況，因會影響學生的理解能力，亦使他們兩套文字亦學不好，最後非鹿非馬，「兩樣都唔會學得到」。

吳永雄說，小學教育需要令學生建立穩固的中文基礎，如果基礎未打穩，對學生將來的學習，甚至應考公開試亦有壞處。他認為，作為香港的學生，書寫繁體字應成為習慣，而當習慣了，「寫繁體字都可以好快」。他續說，繁體字是中國文字中最美的部分，承載著千年的歷史和文化，其美感難以被取代。

會安排一個學期適應期 錯字不扣分不包括測考

他表示，不是要矮化簡體字，而是希望將最好的授予學生。吳永雄不評論其他學校做法，但以其學校為例，他們小學會給於內地來港學生一個學期時間，以適應書寫繁體字，作人性化的彈性處理，功課如寫簡體字不會扣分，但測考依然要求寫繁體字，並會鼓勵學生盡力而為，希望他們能夠了解文字的起源，對中文產生興趣，從而更好地學習中文。

他強調，適應期如何釐訂要小心拿捏，舉例如果兩套文字都使用，學生有機會「兩邊都學唔熟」，如適應期後仍未掌握繁體字，教師則要再作跟進。他認為，小學生學習能力高，基本上一個學期已經掌握。

吳永雄說，學生認識讀懂簡體字並無壞處，因日後可能需到國內交流、或到大灣區工作等，但書寫還是應使用繁體字。他又擔心，隨著AI技術的發展，學生可能會越來越少需要手寫，日後會寫繁體字的人怕是寥寥可數。他又提到，教育局有清晰準則及明確立場，小學階段必須學習繁體字，當中並沒有「灰色地帶」。