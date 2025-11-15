准簡體字呈分試　李陞小學稱不論背景須學繁體字　續檢視評估政策

位於港島西營盤的官校李陞小學容許學生以簡體字應考中文卷，包括影響升中的呈分試，引起公平性爭議。 校方昨日回覆查詢指，香港是多元共融社會，學校一直採取多元化策略照顧學生學習差異，無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會。校方指，學校會持續檢視和優化校本評估政策，如有改動會向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排。



官校李陞小學容許學生以簡體字應考中文卷，包括影響升中的呈分試，引起公平性爭議。(資料圖片)

李陞小學表示，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，讓學生循序漸進掌握正確認讀書寫漢字的能力。校方指，香港是多元共融社會，學校一直採取多元化策略照顧學生學習差異，也一直秉持專業，以學生學習需要和福祉為首要考慮。無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會；如同學尚未學習繁體字，學校定必給予適切支援，照顧他們在過渡時期的需要。

至於第二次和第三次呈分試會否作出調整，校方表示，會確保校內評核，包括測驗、考試及呈分試)以公平、公正的原則進行。學生的作答表現，亦受多方面的因素影響，不能一概而論。學校表示，「會持續檢視和優化校本評估政策，如有改動會向持份者作充分解說，協助家長明白有關安排。」