三隧分流｜西隧今年首9個月雙向車流升34%　紅隧東隧車流跌近一成

三條過海隧道2023年底實施分時段收費。根據運輸署數字，與實施分時段收費前相比，西隧今年首9個月的雙向車流上升約34%至約117,000架次，紅隧下降約9%至約95,000架次，東隧亦下降約8%至約73,000架次。署方指，數據反映新收費使過海交通在三隧之間的分布更為合理，善用了各隧道的容車量，尤其是行車容量較大、過往未能充份善用的西隧。



與實施分時段收費前相比，西隧今年首9個月的雙向車流上升約34%至約117,000架次。（資料圖片／容嘉儀攝）

運輸署在提交立法會的文件中指，根據去年1月至今年9月的數據，相較實施分時段收費以前，三隧的整體擠塞情況有所紓緩。紅隧和東隧出入口附近的非隧道交通持續有明顯改善，西隧的車流則按預期上升，其擠塞情況可控。隧道口的整體車龍和塞車情況已有所紓緩，反映新收費有效達到預期的政策目標。

在今年首9個月期間，三隧雙向車流分布，其中西隧上升約34%至約117,000架次，紅隧下降約9%至約95,000架次，東隧亦下降約8%至約73,000架次。署方指，數據反映新收費使過海交通在三隧之間的分布更為合理，善用了各隧道的容車量，尤其是行車容量較大、過往未能充份善用的西隧。

就按時段收費的私家車和電單車而言，今年首9個月繁忙時段的相關總過海雙向車流量較實施新收費前增加約5%至65,000架次；一般時段和非繁忙時段的車流量則分別上升約16%至55,000架次及27%至52,000架次。私家車和電單車在繁忙時段的車流量增幅相對較低，反映部分駕駛者調整了出行時間，選擇於繁忙時段以外出行，即在隧道費較低的時段過海。

運輸署：未來或需因時制宜作調整

運輸署指，分時段收費已實施接近3年，在經濟持續增長和通貨膨脹下，早年訂定的收費水平對駕駛人士出行習慣的影響將慢慢消減，無可避免地降低現時收費水平在管理交通上可發揮的作用。根據觀察，三隧總體車流已突破分時段收費前的最高流量，而繁忙時段的整體交通情況雖然較實施分時段收費前良好，但部份時間的車龍間歇地影響其連接路和非過海交通，因此分時段收費於未來或需因時制宜作出調整。署方建議維持三隧各車種收費和繁忙時段安排，並持續監察過海交通。