新皇崗口岸｜交通界建議提高白牌車罰則　議員倡增口岸24小時通關

新皇崗口岸在正式啟用後的首個連假即一度發生人車擠塞亂象，本周末適逢萬聖節，預計將再有大批旅客經皇崗口岸北上，或再為口岸帶來挑戰。政府周三（28日）公布相關交通應變安排，計劃在周五至周日每晚11時至翌日凌晨2時的深宵高峰期，提前開放人車過關通道，優先放行專營巴士、專線小巴及跨境巴士，並在中環增加跨境巴士路線。



香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基今早（29日）表示，若新措施落實得宜，有信心能有效疏導上周六的嚴重塞車問題，將跨境巴士行車時間控制在40分鐘以內。他又建議港深兩地政府提早對跨境白牌車司機的罰則，以更有效地打擊跨境白牌車。



2026年10月18日重陽節正日，《香港01》記者經新皇崗口岸過關往深圳，由下車至抵達皇崗地鐵站，花費約50分鐘。（資料圖片／歐陽德浩攝）

須有交通警守住專線入口 防止私家車的士駛入

蔡順基在港台節目《千禧年代》指，重陽節假期期間，新皇崗出現車龍的主因，是由於新深路至新田公路一帶的車道在接近管制站前才分流，導致大量私家車及的士佔用車道，令跨境巴士與其他車輛一同塞死在慢線。

他認為，政府在現場新深路設置公眾運輸專用車道，並加強道路標記與提早指引的做法方向正確，但關鍵在於必須有交通警員在現場守住專線入口，防止私家車及的士強行進入，才能真正確保專車暢通。他又指，若有關專線及緩衝區安排順利落實，跨境巴士的行車時間可望維持在單程40分鐘左右，從而順利折返市區接載下一批旅客。

針對跨境白牌車問題，蔡順基認為除了警方執法外，長遠甚至可研究提高刑罰、吊銷涉案車輛牌照，或由港深兩地政府聯手更嚴厲打擊違規跨境私家車，以保障合規營運的公共交通工具。

香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基。(資料圖片)

蔡順基又預料隨着政府推動各項經濟活動，深宵北上內地的旅客需求將持續上升，強調業界在各個高峰期已做足準備，包括五條跨境巴士線加密至5分鐘一班，並在深宵時段每條線預留20至30部車加強服務，以確保有足夠運力應付人潮。

不過，他亦指長遠而言當局需密切留意單靠皇崗口岸是否足以消化未來的龐大車流與人流，並建議政府在特別日子繼續落實並嚴格執行巴士專線及各項配套措施。

2026年10月18日，抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

立法會議員姚銘在同一節目表示，在新田路設專用車道有助拉長車隊，令公共巴士及跨境巴士行車更順暢。但他認為，若要長遠發揮更大效用，應探討是否能在現場以至新田公路實施類似屯門公路的巴士專道，並在特定繁忙時段啟用，才能更有效疏導車流。

對於政府將啟動緊急事故監察及協調中心，並在皇崗口岸設立前線指揮中心，姚銘認為中心應善用實時數據，透過網上平台讓旅客即時掌握關口情況、新田公路交通及車流等資訊，有助旅客更容易掌握出行時間。他續指，最重要是旅客做好期望值管理，避免盲目趕往關口排隊。

立法會議員姚銘。（資料圖片／林遠航攝）

倡研更多口岸延長至全日24小時通關

早前有入境處人員表示口岸人手不足，難應付新皇崗口岸人流，姚銘認為當局已聘請退休人員協助，只要配合交通協調與口岸分流，相信能有效應付挑戰。他又說現時部分口岸如深圳灣及蓮塘口岸已具備24小時通關能力，認為未來可將更多口岸逐步延長至全日24小時通關，並在客流高峰期作好預案，讓市民及旅客有更靈活的出行選擇。