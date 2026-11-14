黃仁勳辭職｜科大校內展示簽名皮褸惹關注　校方：現未有計劃移除

英偉達（Nvidia）創始人黃仁勳多段婚外情曝光後，日前辭去行政總裁及董事局成員職務。黃仁勳擁有科大博士學位，2024年他曾向科大贈送已簽名、寫上「HKUST」字樣的黑色皮褸，一直在科大校內作公開展示。隨着黃仁勳的出軌風波愈演愈烈，這件皮褸的「終極去留」近日成為網民關注焦點。科大表示，該件皮褸展品目前仍於校內展示，現階段未有計劃將該展品移除。



黃仁勳將已簽名、寫上「HKUST」字樣的黑色皮褸贈予科大。（科大提供圖片）

黃仁勳日前向全體員工發內部信，承認與被指是中國間諜的華裔女商人黃樂（Alice Huang）存在婚外情，更被揭與公司內部高層存在另一段戀情。黃其後辭任英偉達行政總裁及董事局成員職務。

2024年獲頒榮譽博士學位 贈科大親筆簽名及繡有HKUST黑皮褸

黃仁勳於2024年獲科大頒授工程學榮譽博士學位，他於出席頒授典禮後的對談時，特意穿上一件背面繡有「HKUST」字樣、經親筆簽名的標誌性黑色皮褸。活動後，黃將兩件皮褸捐贈予科大。

NVIDIA（輝達／英偉達）創始人黃仁勳親筆簽名及寄語的皮衣，獲科大校董會成員、校友曾建中(右二)認捐1,000萬元投得。（科大提供相片）

兩黑皮褸拍賣籌得2千萬 一件由科大校董成員投得 展示於工學院研習坊

科大其後進行慈善拍賣，兩件皮褸合共籌得2,000萬元善款。其中一件由《神魔之塔》開發商 Madhead 行政總裁兼科大校董會成員曾建中以1,000萬港元投得，並將其交由校方作公開展示。科大將籌得的2000萬善款用於成立「科大頂尖工程學者獎」，嘉許表現卓越的本科生及博士生。翻查資料，科大目前將該件皮褸展示在工學院研習坊。

科大目前將該件皮褸展示在工學院研習坊。《香港01》記者今日所見，皮褸仍在科大作公開展示。（林彥汛攝）

網民關注黃仁勳戰衣「終極去留」 科大：未有計劃移除

自黃仁勳捲入婚外情風波，再辭去英偉達（Nvidia）的行政總裁及董事局成員職務，事件一直備受全球關注，本港亦有不少網民對這件於科大展示的黃仁勳「戰衣」會否受事件影響，表示相當關注，近日引來網上熱議。

科大今日（14日）回覆《香港01》表示，黃仁勳的皮褸展品目前仍於校內展示，現階段未有計劃將該展品移除。