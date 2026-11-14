中環先施百貨下月初結業正最後倒數　顧客來掃貨、附近上班族不捨

本港結業潮未止，零售業正經歷寒冬。先施百貨繼今年初結束開業30載的西九龍中心分店後，位於中環德輔道中李寶椿大廈的先施分店，早前亦公布因租約期滿，計劃於今年第四季結業。原來該店已進入最後倒數，今午（14日）所見，店舖門外貼上「租約期滿 最後倒數23天」的字樣，全店戶外及運動服飾鞋履產品單件可享額外95折。有熟客趕在結業前到店光顧，花費3,000元購服裝；亦有附近上班族花300元超抵價，購入原價逾千的鞋，對店舖結業感不捨，日後會跨區到先施旺角店光顧。



先施百貨中環店約滿後，全港只餘旺角分店，亦意味先施將告別其發跡超過一世紀的中上環根據地。



先施百貨中環德輔道中李寶椿大廈店亦因租約期潮，將於下月結業，正進入最後倒數。（董素琛攝）

先施百貨中環德輔道中李寶椿大廈店亦因租約期潮，將於下月結業。（董素琛攝）

店內貼有告示，寫上「租約期滿一件不留」。（董素琛攝）

有顧客趁結業清貨有優惠 花費$3000買衫置裝

下午約5時，有不少人在先施百貨中環店內選購貨品，店內掛有橫額，寫上「租約期滿一件不留」。有人滿載而歸、將大袋戰利品帶回家，該名不願具名的女士稱，趁店舖結業前，花費約3,000元購買一批衣服等產品。

今午約5時，不少顧客到先施百貨選購產品。（董素琛攝）

今午約5時，不少顧客到先施百貨選購產品。（董素琛攝）

上班族讚先施貨品質素高 將告別中上環發跡地感不捨

另一名顧客郭先生在附近工作，平日亦會到先施選購服裝、鞋等的商品。他今日以300元購入原價逾千元的鞋，認為十分超值。他說在店舖結業前，會續爭取時間再來選購心儀產品。他指，先施所售的產品質素好，對中環店結業感到不捨，但認為現時經濟不景，店舖結業亦是無法子的事。他說，中環店結業後，願意跨區到先施僅餘的旺角店購物。

顧客黃婆婆在中環店走過一圈後空手而回，未有覓得心儀產品。她指，過往亦曾在先施購買衣服，認為店舖所售產品質素高。中環店不同類型的產品均有折扣優惠，不過，她卻認為未至於很實惠。店舖即將結業，她舉例指多個知名老牌均於近年結業，認為是終究敵不過時代的巨輪。

今午約5時，不少顧客到先施百貨選購產品。（董素琛攝）

高峰期全港有6分店 年底後僅剩旺角店

先施集團於1900年由馬應彪創立，於1930至40年代在上海更譽為四大百貨公司之首。先施集團主要以零售業務為主，秉承「先施以誠」的經營之道，從世界各地搜羅時尚優質貨品，包括：潮流服飾、手袋鞋履、戶外運動用品、美容產品、家品、電器、寢具、浴室、旅行用品及食品等，貨品種類一應俱全。

先施一直由馬氏家族成員經營，至2020年起將生意售予中資偉祿集團，百年家族生意告一段落。先施輝煌時期全港曾有6間分店，現時只餘下中環分店和旺角瓊華中心4層高分店，即於今年底中環分店租約期滿後，只餘下旺角分店。