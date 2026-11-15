維港泳腰斬｜未落水泳手呻白吹風2小時　游10分鐘上岸泳手稱諒解

「維港泳2026」今日（15日）早上舉行。賽事最後一組「優悠組」第四組大批泳手未下水，賽事便宣告取消。有到場後未有機會下水的泳手表示極度不滿，語帶諷刺地「多謝」主辦方「畀咗個季候風我哋，吹咗兩個鐘西北風」；不過，有泳手下水僅游了10分鐘被召上岸，諒解因水流湍急腰斬賽事。



大會安排旅遊巴接載部分泳手從起點的灣仔到終點的尖沙咀。（湯致遠攝）

水流湍急腰斬維港泳 旅遊巴接載泳手到終點

「維港泳2026」活動尾聲，當「優悠組」第四組大批泳手未下水之際，主辦方泳總段決定取消賽事，原因是水流湍急。大會其後安排旅遊巴接載部分泳手，從起點灣仔到終點尖沙咀，並提供錫紙，讓他們披在身上保暖。

大會提供錫紙，讓泳手們披在身上保暖。（湯致遠攝）

大會提供錫紙，讓泳手們披在身上保暖。（湯致遠攝）

一名未下水泳手極不滿，表示多謝主辦方「畀咗個季候風我哋，吹咗兩個鐘西北風」。（湯致遠攝）

未能下水泳手：多謝主辦方畀我哋吹兩個鐘西北風

「未開始已經結束」—— 一名不願透露姓名的泳手極度不滿地表示，多謝主辦方「畀咗個季候風我哋，吹咗兩個鐘西北風」，在岸邊苦等兩小時後才得悉賽事取消。翻查資料，第四組報到時間為上午8時至8時25分。現場泳手則表示，大會大概在9時40分宣布賽事取消。

有泳手難掩失落之情。（湯致遠攝）

王先生僅游了10分鐘便被召上岸，但對情況表示諒解。（湯致遠攝）

下水泳手察覺不對勁坦言「都明嘅」 望獲下屆優先參與權

另一名第四組泳手王先生則在游了10分鐘後被工作人員召回，上岸後多等了20分鐘便獲告知賽事取消。他表示「都明嘅」，因為始終安全至上，很多人一下水已察覺不對勁；而且在今天的水流下，相信很多泳手也無法在主辦方交還場地前完成 。

大會提供錫紙，讓泳手們披在身上保暖。（湯致遠攝）

至於補償方案，雖然主辦方指會退還報名費，但他表示沒有預期對方會退還，但希望可獲下屆參與的優先權，以及能獲豁免水試。

大會提供錫紙，讓泳手們披在身上保暖。（湯致遠攝）