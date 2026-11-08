The Weeknd掀熱王菲季候風　曾俊華：提醒香港勿硬裝亂砌抺去特色

加拿大樂壇天王The Weeknd上月在香港啟德演唱會中推出以香港為名的新作，把本港樂壇天后王菲其中一首經典粵語歌《季候風》融入曲中，在網絡引發熱潮。對西方流行音樂頗有研究的前財政司司長曾俊華認為，The Weeknd「吹起季候風」，既為香港歌迷帶來驚喜，也證明香港在國際上並非已沒有吸引力，香港多年來創造的獨有時尚美學、國際多元氛圍，傳統與現代的衝擊融合，正是香港吸引世人眼睛的地方。



The Weeknd上月在啟德發布新作《Hong Kong》

The Weeknd上月下旬接連兩個周末在香港舉辦了四場演唱會，為此專門打造新歌《Hong Kong》，現場播出的音樂影片（MV）充滿王家衛電影的特色氛圍，並加入獨特的香港街景，旋律則融入了王菲歌曲《季候風》。歌曲在YouTube發佈後，短短一周已吸引160萬人次收聽。

曾俊華今日（11月8日）在社交平台稱，他雖然沒有去看The Weeknd在香港舉行的演唱會，但知道對方在演唱會中首度公開以香港為主題的《Hong Kong》，歌裡融入王菲的《季候風》與特別在香港拍攝的MV，「絶對係畀香港歌迷一大驚喜」。

The Weeknd喜歡香港的流行文化，離開香港後，他繼續展示自己對廣東歌的鍾愛，先後在社交平台IG帖文配上林憶蓮歌曲《激情》與王傑《可能》的前奏。曾俊華指出，他還是梁朝偉的忠實影迷，對香港的電影文化甚有興趣，而「呢個正正係香港多年嚟，喺中西文化匯聚之下，呈現嘅獨特文化氣息」。

加拿大歌手The Weeknd10月下旬在啟德主場館舉行演唱會，演繹融合了本地樂壇天后王菲名作《季候風》旋律的新作《Hong Kong》。

曾俊華細數外國歌手以香港為題材歌曲

Kowloon Hong Kong曾被翻唱

在電台有個人音樂節目的曾俊華進一步分析，一直以來有不少外國歌手推出過以香港為題材的歌曲，例如四十年代美國歌手 Hoagy Carmichael 演唱 Hong Kong Blues；五十年代美國藍調歌手 Screamin' Jay Hawkins推出 Hong Kong、作曲家 Les Baxter 創作 Hong Kong Cable Car；到六十年代， Reynettes的 Kowloon Hong Kong更曾被當年的本地音樂組合「 筷子姊妹花」翻唱過。

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近年坊間充斥對香港流行文化褪色的焦慮，曾俊華直言，「或者依家唔係我哋流行文化最輝煌嘅時代，但唔代表香港喺國際上冇晒吸引力」。他指出：

我哋咁多年嚟一直創造出嘅獨有時尚美學、國際多元氛圍，傳統同現代嘅衝擊融合，呢啲正正係香港吸引世人眼睛嘅地方。 曾俊華

他同時認為，The Weeknd 「吹起嘅季候風」，提醒香港應該好好維持自己的文化特色：