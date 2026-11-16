維港泳優悠組取消｜鄭泳舜形容游兩步退一步　籲泳總檢視流程安排

一年一度維港泳活動於周日（15日）舉行，惟維港水流過急，導致泳手在海中難以前進，最終大會宣布「優悠組」第四組賽事取消。周日有落水的立法會議員鄭泳舜在今早節目《千禧年代》表示，受水流影響，他花了近一倍時間仍未到達終點，最終在天星碼頭上岸。

鄭泳舜指，大會取消賽事是基於安全考慮，希望大會為受影響泳手退款及提供明年優先報名權，建議大會以這次活動作借鑑，考慮日後提早開始或拉長比賽時段。



一年一度維港泳活動於昨日（16）舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

比往年花近倍時間仍未游到終點 鄭泳舜指情況混亂

鄭泳舜昨日亦有參與維港泳賽事，他表示感受維港水流急，形容是「游兩步，退一步」。他指若按一般游泳表現，約45分鐘便能完成賽事，但昨日花了1小時20分鐘仍未到終點，最終在距離終點約300米遠的天星碼頭上岸。及後他看到星光大道一帶情況混亂，約有幾百人在附近上岸，亦有泳手被水流推至偏離路線，因此存在一定危險性。

鄭泳舜昨日亦有參與維港泳賽事，他表示感受維港水流急，形容是「游兩步，退一步」。（資料圖片/李可榆攝）

此外，泳手組別是按水試的速度而定，鄭泳舜指第四組選手時間相對慢一點，在耐力方面未必能完成得。他觀察到，至第四組比賽時間，仍有大批泳手未上岸，因此大會取消是基於安全考慮。

促大會退報名費、讓受影響泳手下年優先報名

就「優悠組」第四組賽事取消，鄭泳舜希望泳總會作後續安排，包括退回報名費。更理想的做法就是明年讓今屆受影響泳手優先報名，他解釋維港泳報名需要抽籤，要抽中不容易。而且，他建議總會檢視整個流程安排，例如面對維港海面水流急可預先告知泳手有機會未能下水，讓他們有個心理準備。

就「優悠組」第四組賽事取消，鄭泳舜希望泳總會作後續安排。（資料圖片/湯致遠攝）

他認為這次活動是一個很好的契機檢視有什麼地方可以再優化，流程怎樣再改善。他又指，星期日的維港相對較安靜，日後的比賽時間安排上可作調整，如考慮將開始時段提早，認為一年一次的活動，與海事處有商量的空間。