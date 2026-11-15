維港泳腰斬｜姚柏良原擬沉浸式嘆維港美景　遇逆水流飄到天星上岸

「維港泳2026」今日（15日）早上舉行，賽事最後一組「優悠組」第四組大批參加者未下水，賽事因水流變急取消。立法會議員鄭泳舜、姚柏良、前議員容海恩都有參賽，姚柏良落水後原本打算沉浸式在海中心享受維港美景，怎料遇到逆水流飄到天星碼頭附近的文化中心碼頭上岸。他說今次賽事很值得總結經驗，始終參與體育運動，安全至上最重要。



維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳因水流急腰斬

有「優悠組」第一組的泳手指，到終點附近時水流突然變急，被推到近天星碼頭附近，要逆流前往終點，大批選手無法完賽，形容感覺「游極都去唔到」，雖最終仍順利完賽，但感覺「游1,000米好似游咗3,000米咁」。

2026年11月15日，維港泳舉行，立法會議員姚柏良都有參賽。（姚柏良FB）

姚柏良原擬沉浸式嘆維港美景 遇逆水流飄到天星上岸

連續5年報名參與「維港泳」的姚柏良一如過往，繼續參加「優悠組」項目。他說志在參與，可以沉浸在維港地標海中央，欣賞維港美景的獨一無二體驗。他感恩今天天公造美，風和日麗，水溫舒適，非常享受前半段游程！

但可惜，靠近星光大道一段水流實在太過湍急，令大量泳手偏離目標，柏良也兩次試圖奮力突圍，但逆向水流實在太強，最終還是選擇了在文化中心碼頭上岸，總算順利橫渡了維港。 姚柏良

姚柏良表示今次賽事很值得總結經驗，始終參與體育運動，安全至上最重要，期望明年繼續挑戰2027「維港渡海泳」。

2026年11月15日，維港泳舉行，立法會議員鄭泳舜、姚柏良、前議員容海恩都有參賽。（姚柏良FB）

2026年11月15日，維港泳舉行，立法會議員鄭泳舜、姚柏良都有參賽。（姚柏良FB）

游泳總會長王敏超指，大會根據海事處資料預測水流，但直言「水流控制唔到」，直到優悠組第二、三組下水時才知道有泳手於終點附近被沖得較遠。對於取消賽事，他表示「好對唔住」，解釋因為大會使用維港有時限；水流湍急下，泳手需花費更多時間才能完賽，大會擔心過時，決定取消。

王敏超。（湯致遠攝）

他表示會歸還報名費予賽事被取消的泳手，亦會考慮設參與下屆賽事的優先權，但「明年都要有返今年成績先得」，即泳手可能仍需參加水試。