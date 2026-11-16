麗港城擬引人臉識別系統　區議員稱據其了解拍卡、入密碼仍可照用

藍田大型屋苑麗港城的物業管理公司早前起計劃引入人臉識別系統，涉及31幢大廈，引起部份住戶對個人資料私隱的關注。當區區議員鄧咏駿今早（16日）接受節目《千禧年代》訪問時表示，正反意見的居民均向他反映，支持居民認為人臉識別為他們帶來便利，而反對的居民主要憂慮個人私隱問題。

鄧咏駿稱向物管公司了解過，人臉識別系統工程已經安裝完成，預計12月底舉行簡介會，明年1月正式啟用，而新系統加入後，居民仍然能沿用密碼及拍卡的舊方法進入住所。



藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（資料圖片/馬耀文攝）

鄧咏駿稱正反意見居民皆有 支持：生活便利 反對：私隱疑慮

鄧咏駿表示，就麗港城計劃引入人臉識別系統，支持或反對的居民都有向他反映。支持的居民較多為老人，他們覺得屋苑常常換密碼會記不住，有些居民又表示有時做運動不會帶住戶證出門，亦有居民認為買菜後兩手抽著袋子的時候，人臉識別會更加方便。

不過，引入新科技始終容易引起憂慮，鄧咏駿指，反對的居民主要擔心個人資料外洩問題，他們提出很多關於面容或是生物特徵資料的疑慮，例如怎樣保存、會保存多久、究竟誰有權去查閱等。

觀塘區議員鄧咏駿表示，就麗港城計劃引入人臉識別系統，支持或反對的居民都有向他反映。（鄧咏駿Facebook圖片）

人臉識別安裝完成 明年1月正式啟用 下月有簡介會

鄧咏駿向物管公司了解過，目前按管理處說法，人臉識別系統工程已經安裝完成，不過仍未啟用。物管公司預計12月底會有簡介會，並在明年1月正式啟用。管理處指，屋苑的人臉識別系統非強制性，現時門禁系統採用密碼及住戶證拍卡，日後仍然能夠繼續使用。而新增的人臉識別是為居民提供多一個選擇，若果使用後覺得不想用，可以隨時退出。

鄧咏駿指，今次經驗可供其他屋苑作經驗參考，在安裝敏感設施之前，應全面諮詢居民意見，透過派問卷等，收集全面的看法，達成共識在推進才是更理想的做法。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（資料圖片/馬耀文攝）

個人資料私隱專員公署上星期五（13日）表示，留意到有關情況，基於面容影像屬於敏感的個人資料，加上可能涉及8,000多戶，為確保相關屋苑住戶的個人資料獲得充分保障，私隱專員公署已主動對有關系統進行循規審查，要求相關機構提供進一步資料。