藍田麗港城引人臉識別　有住戶未憂私隱　籲物管確保系統順利運作

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，記者今日（10日）現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」，但沒列明使用日期等詳情。《香港01》正向麗港城有關方面查詢。

住戶梁先生稱，是次只屬「更換」系統，建議物管須先確定新系統能否順利運作，避免惹起不必要的紛爭。被問到會否擔心涉及私隱問題，他說︰「唔會㗎，點會有私隱嘅嘢？把鎖好均真㗎，仲均真過人。」



藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

麗港城有38座、約8,000戶，屋苑計劃引入人臉識別系統，稱方便居民出入，上月中起，大廈門外張貼告示，指正在安裝人臉識別系統。

麗港城近日回覆《有線新聞》查詢時表示，為提升住戶出入便利及優化物業管理服務，1、2及4期正安裝人面識別閘機系統，目前未正式投入服務。

《香港01》今日（10日）現場所見，麗港城管理服務中心在大廈座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」，但沒列明使用日期等詳情。

住戶建議物管公司確定系統運作正常 避免惹起紛爭

在麗港城居住約10多年住戶梁先生形容，屋苑多年前已安裝人臉識別系統，今次只是「更換」而非「引入」。不過，他稱物管公司事前沒有徵詢住戶的意見，建議物管須先確定新系統能否順利運作，避免惹起不必要的紛爭。

保安員都OK唔錯，正式用到呢把鎖好少，呢把鎖最近係換鎖，咁你諗下用幾耐先要換鎖？ 住戶梁先生

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

住戶梁先生認為不涉及私隱問題。（馬耀文攝）

稱保安員一直以來主動為相熟住戶開門︰根本上用唔到系統

梁先生又指，保安員一直以來會主動為相熟住戶開門，「根本上用唔到佢已經開咗道門」，因此認為該系統的用途不大。他稱，家中雜費由妻子負責，而她近日並無表示屋苑加管理費。

被問到會否擔心涉及私隱問題，梁先生表示家中的門鎖也使用人臉識別系統，認為沒有相關問題。他說︰「唔會㗎，點會有私隱嘅嘢？你把鎖如果冇輸入甲乙丙丁嗰啲資料，佢唔會開門畀你，把鎖好均真㗎，仲均真過人。」

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）