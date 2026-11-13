藍田麗港城引人臉識別涉31幢　私隱公署循規審查　確保個資獲保障

藍田大型屋苑麗港城的物業管理公司，計劃引入人臉識別系統，涉及31幢大廈，引起部分住戶對個人資料私隱的關注。個人資料私隱專員公署今日（13日）表示，留意到有關情況，基於面容影像屬於敏感的個人資料，加上可能涉及8,000多戶，為確保相關屋苑住戶的個人資料獲得充分保障，私隱專員公署已主動對有關系統進行循規審查，要求相關機構提供進一步資料，以確保其在收集、持有、處理或使用相關生物辨識資料時，遵從《個人資料（私隱）條例》及有關保障資料原則，特別是資料保安的規定。



藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

公署表示，任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，可聯絡相關機構，亦可向私隱專員公署作出查詢（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）或投訴（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

《香港01》日前在現場所見，麗港城管理服務中心在大廈座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。

港基物業管理︰將透過茶聚及通告向居民宣傳系統

港基物業管理有限公司於11月10日回應查詢指，為提升住戶出入便利及優化物業管理服務，麗港城1期、2期及4期現正安裝人臉識別閘機系統，系統目前尚未正式投入服務，在系統正式推出前，將透過茶聚交流會及發放通告等方式進行宣傳及介紹，讓所有居民充分了解其運作方式。

翻查資料，麗港城1期、2期及4期，共涉及31幢大廈。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

收集的住戶資料將按私隱條例的規定處理

港基物業管理有限公司又指，所有收集的個人資料會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》的規定處理，並採取適當技術及管理措施保障居民私隱及資料安全。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）