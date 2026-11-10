藍田麗港城擬引人臉識別　物管業界：新樓已用多年　保安程度較高

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》今日（10日）現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」，但沒列明使用日期等詳情。《香港01》正向麗港城有關方面查詢。

有物管業界指，業界早已應用人臉識別系統多年，稱保安程度會較傳統的密碼或拍卡系統高，認為現時較舊屋苑陸續採用是與時並進，「擁抱科技」。他又提到，物管公司不會強制住戶使用人臉識別系統，住戶的出入紀錄通常保留三至四個星期後便會銷毀。



藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

告示沒列明使用日期等詳情：人臉識別系統安裝工程進行中

麗港城有38座、約八千戶，屋苑計劃引入人臉識別系統，稱方便居民出入，上月中起，大廈門外張貼告示，指正在安裝人臉識別系統。《香港01》今日（10日）現場所見，麗港城管理服務中心在大廈座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」，但沒列明使用日期等詳情。

香港物業管理公司協會前會長陳志球指，人臉識別系統在物管業界早已出現，過去十年落成的屋苑不少在入伙時已採用，認為現時較舊的屋苑轉用只是與時並進，擁抱科技。他解釋，傳統的密碼或拍卡系統有保安漏洞，難防止密碼被散播又或門禁卡遺失，人臉識別系統則較為嚴密，同時亦方便住戶出入。

業界人士相信不會強制住戶使用 容許續用智能卡或密碼出入

他又提到，引入人臉識別系統並非為節省成本或人手，即使轉用系統，亦要有保安員在大廈。物管公司亦不會強制住戶使用人臉識別系統，過往若遇到住戶拒絕使用，會容許他們繼續使用智能卡或密碼出入，「你自己唔方便咋嘛」。

香港吸煙與健康委員會副主席陳志球博士強調香港必須繼續加強控煙，以減少整體吸煙人口。

對於私隱疑慮，他指私隱專員公署有相關指引，業界會按指引，向居民交代收集生物特徵的用途及儲存期限。他又指，住戶的出入紀錄通常會儲存在伺服器內，除非有執法部門按法例要求索取資料作進調查，否則一般情況下保留三至四個星期後便會銷毀。

私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

私隱署指引：機構收集生物辨識資料時應給予當事人自主及知情選擇

按私隱專員公署《收集及使用生物辨識資料指引》，機構在收集人臉識別資料前，應評估收集人臉數據是否必要，如有其他系統能達到同樣目的，應考慮其他系統。指引又指，機構在收集生物辨識資料時，應給予資料當事人自主及知情的選擇，並詳細解釋收集生物辨識資料對個人私隱的影響。