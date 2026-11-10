藍田麗港城引人臉識別涉31幢　物管公司：按私隱條例處理住戶資料

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，今日（10日）現場所見工程仍在進行中。物管公司下午回應《香港01》查詢指，為提升住戶出入便利及優化物業管理服務，屋苑1期、2期及4期正安裝人臉識別閘機系統，推出系統前將向居民宣傳及介紹，同時所有收集的個人資料會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》的規定處理，採取適當技術及管理措施作保障。



藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

《香港01》今日（10日）現場所見，麗港城管理服務中心在大廈座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。

港基物業管理︰將透過茶聚及通告向居民宣傳系統

港基物業管理有限公司今午回應查詢指，為提升住戶出入便利及優化物業管理服務，麗港城1期、2期及4期現正安裝人臉識別閘機系統，系統目前尚未正式投入服務，在系統正式推出前，將透過茶聚交流會及發放通告等方式進行宣傳及介紹，讓所有居民充分了解其運作方式。

翻查資料，麗港城1期、2期及4期，共涉及31幢大廈。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統。（馬耀文攝）

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）

收集的住戶資料將按私隱條例的規定處理

港基物業管理有限公司又指，所有收集的個人資料會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》的規定處理，並採取適當技術及管理措施保障居民私隱及資料安全。

藍田大型屋苑麗港城計劃引入人臉識別系統，《香港01》11月10日現場所見，麗港城管理服務中心在座頭大門對講機及輸入密碼位置張貼了告示指「人臉識別系統安裝工程進行中」。（馬耀文攝）