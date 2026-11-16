李慧詩碩士畢業揭苦讀辛酸　女車神變身言語治療師感謝「兩個人」

「牛下女車神」、兩屆奧運銅牌得主李慧詩（Sarah）退役後繼續挑戰自我，周日（15日）在社交平台發文，驚喜宣布完成香港中文大學言語治療碩士課程，正式轉型成為一名言語治療師。

李慧詩說出過去兩年苦讀辛酸，形容「苦的日子比想像多」，因擔心追不上進度而一直不敢公開正修讀碩士，期間更曾一邊哭一邊質疑「有心真的有用嗎？」如今她終於捱過難關，「有心是有用的，不要放棄！」未來，她說會繼續努力，向成為更專業的言語治療師邁進。



李慧詩碩士畢業，發文指會繼續努力，向成為更專業的言語治療師邁進。（李慧詩Facebook）

高呼：「我畢業啦！」 曾怕追不上進度不敢公開讀碩士

李慧詩在帖文開首興奮高呼：「我畢業啦！」她透露，兩年前戰戰兢兢地報讀言語治療碩士課程，但由於害怕自己追不上進度，兩年來一直低調處理，不敢對外公開修讀「Master」的消息，直至正式畢業才大聲宣布喜訊。

回顧兩年求學生涯，這位昔日在單車場上所向披靡的「女車神」直言「苦的日子比想像多」。她感恩家人、朋友、同學和老師們願意聆聽她哭訴，每當身邊人安慰她「有心就唔好放棄」時，她坦言自己曾聽着哭着質疑：「有心真的有用嗎？」最終她與一眾同學互相扶持、「捱着撐着」，總算順利熬過重重考驗。

上班遇另一番挑戰 感謝督學及僱主給予建議和提醒

完成學業後，李慧詩正式投入職場擔任言語治療師，惟她形容上班是「另一番挑戰」。她透露自己已工作數個月，其間總有力不從心的時候，慶幸遇上好督學及好僱主，不時給予她寶貴的建議和提醒，令她心中想放棄的聲音越來越弱，取而代之的是越來越清晰的回應：「有心是有用的，不要放棄！」

在文中，李慧詩特別點名感謝中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒醫生，以及香港浸會大學人文及創作系副教授唐睿推薦她入讀課程。她感激二人在她尚未建立信心之前，便肯定地鼓勵她：「你想做的事情一定能做到的。」

感謝同學並肩同行：沒有你們，無法想像如何走過這段路

同時，李慧詩亦感謝學系所有同事、老師、各臨床教育導師（CE）的悉心教導與照顧，腦海中許多深刻難忘的體驗，相信會成為將來堅持下去的理由。亦感謝兩年來並肩同行的同學，「沒有你們，無法想像自己如何走過這段路」。李慧詩希望能繼續與同學一同成長，並承諾會繼續努力，向成為更專業的言語治療師邁進。

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賽場上獲驕人成績 學業上迎難而上

李慧詩在場地單車運動達到驕人成績，2010 年，她於廣州亞運會摘下女子 500 米計時賽金牌； 2012 年，她於倫敦奧運會勇奪女子凱林賽銅牌，為中國香港於單車項目史上贏得首枚奧運獎牌。2013 年，她在場地單車世界錦標賽 (世錦賽) 女子500米計時賽摘金，首度披上「彩虹戰衣」，並於2019年世錦賽再創佳績，於女子凱林賽及爭先賽贏得雙料冠軍，取得「雙彩虹戰衣」。隨後，她在 2020 年東京奧運會再接再厲，於女子爭先賽勇奪銅牌，成為首位在兩屆奧運會均贏得獎牌的香港運動員。

現年39歲的她，退役後始終保持終身學習的求知步伐。她早於2017年以一級榮譽畢業於香港教育大學健康教育榮譽學士課程，隨後於2023年正式退役時取得香港浸會大學創意及專業寫作文學士學位。

此次她跨界攻讀香港中文大學「言語語言病理理學碩士」（言語治療碩士）課程，更是踏入融合解剖及生理學、發音語音學、認知溝通及吞嚥病理學的嚴謹專職醫療領域。在兩年密集學制中，學員不僅需消化浩繁的醫學文獻，更必須在臨床教育導師（CE）督導下累積至少300小時的真實個案臨床實習；繁重的學業與精神高壓，連這位身經百戰的奧運女將也坦言兩年求學生涯「苦的日子比想像多」，期間甚至一度哭著自我質疑，但最終仍成功跨過難關，成為言語治療師。