都會大學資料外泄｜專家促盡快核實所涉資料 提醒用戶改帳戶密碼
撰文：江麗盈
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香港都會大學資訊科技處本月4日發現一宗資訊保安事故，或涉及約5,000名人士的資料外泄。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現階段首要任務，是透過系統日誌（LOG）追蹤入侵路徑、盡快修補相關保安漏洞，並準確核實外泄的資料類別。
方保僑提醒可能受影響的人士近期提高警覺，勿隨意點擊來歷不明的電郵或短訊連結，慎防不法分子利用外泄資料進行精準釣魚詐騙；若相關帳戶設有密碼，應立即更改，並避免在不同平台重複使用相同密碼。
香港資訊科技榮譽會長方保僑指，從網絡安全及個人資料保障的角度而言，機構在發現異常後即時隔離受影響系統，並委託獨立專家進行數碼鑑證調查，是控制風險及防止攻擊蔓延的必要標準程序。
他又說，現階段的首要任務，是透過系統日誌追蹤入侵路徑、盡快修補相關保安漏洞，並準確核實外洩的資料類別，例如是否涉及身份證明文件號碼、聯絡方式或系統登入憑證等。
方保僑建議可能受影響的人士近期提高警覺，切勿隨意點擊來歷不明的電郵或短訊連結，慎防不法分子利用外泄資料進行精準釣魚詐騙；若相關帳戶設有密碼，亦應立即更改，並避免在不同平台重複使用相同密碼。
他提醒，香港各大專院校持有大量師生及校友的敏感資料，必須定期進行滲透測試、加強權限管理及資料加密，以提升整體網絡防禦韌性。
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