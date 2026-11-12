崇光百貨爆會員資料外泄涉姓名、電話等　私隱公署調查料涉82萬人

撰文：張智浩
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崇光百貨（Sogo） 今（12日）表示，今年11月發現會員系統曾遭未經授權人士取得部份資料，受影響資料主要涉及部份會員號碼、姓名、聯絡電話、電郵及會員積分資料。私隱專員公署指，估計事故可能影響約820,000名會員的個人資料，已根據既定機制就事故展開調查。

崇光百貨（Sogo） 表示，今年11月發現會員系統曾遭未經授權人士取得部份資料。（社交平台截圖）

崇光百貨（Sogo） 今於社交平台指，今年11月發現會員系統曾遭未經授權人士取得部份資料，根據現階段調查結果，受影響資料主要涉及部份會員號碼、姓名、聯絡電話、電郵及會員積分資料。

崇光百貨表示高度重視事件，並已立即展開全面調查及跟進工作，已向相關政府部門作出通報，正全力配合有關調查工作。崇光百貨又指，已即時採取多項應變措施，包括提升網絡安全系統監察等，以防止同類事件再次發生。

私隱專員公署回覆指，今年11月12日接獲相關機構的資料外泄事故通報，初步資料顯示，相關機構於今年11月5日發現其會員系統有不正常的資料讀取紀錄，事故可能影響約820,000名會員的個人資料，當中可能包括姓名、電郵地址、電話號碼及會員積分結餘，公署已根據既定機制就事故展開調查。

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