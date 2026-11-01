宏福苑改革｜大律師公會倡檢控寬待吹哨者　設大維修承辦商扣分制

撰文：潘耀昇 洪戩昊
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大埔宏福苑火災揭示大維修圍標問題嚴重，政府接納大律師公會的建議，將圍標刑事化，最高監禁10年，罰款1,000萬元，刑罰重過公會建議。大律師公會今天（1日）提出大約50項修訂建議，當中認為新刑事罪行下，罪行元素如圍標定義、舉證責任及犯罪意圖等必須清晰。同時，要釐清《競爭條例》下的寬待機制會否在刑事檢控時依然生效，形容對吹哨者揭發反競爭行為的誘因至關重要。

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大埔宏福苑火災揭示大維修圍標問題嚴重，政府接納大律師公會的建議，將圍標刑事化，最高監禁10年，罰款1,000萬元。大律師公會提出大約50項修訂法例建議，圖為主席毛樂禮。（大律師公會）

圍標定義、舉證責任及犯罪意圖須清晰

大律師公會今年1月成立大埔火災法律研究專責小組，早前就至少6條法例提出修訂建議，包括《競爭條例》、《建築物管理條例》、《建築物條例》及《消防條例》，涉及圍標、投標規格、利益申報、工程安全風險等，希望確保招標評審過程透明，切斷利益鏈，遏止反競爭行為。

2026年11月1日，大律師公會成立的大埔火災法律研究專責小組，就至少6條法例提出修訂建議。公會主席毛樂禮等人會見傳媒。（洪戩昊攝）
2026年11月1日，大律師公會成立的大埔火災法律研究專責小組，就至少6條法例提出修訂建議。公會主席毛樂禮等人會見傳媒。（洪戩昊攝）

圍標刑事化方面，修改《競爭條例》（第619章），與現行相同條例中民事執法制度雙軌並行，並就避免一罪兩審確立進一步保障。在新刑事罪行下，罪行元素如圍標定義、舉證責任及犯罪意圖等必須清晰。因應民事制度的維持，有必要釐清《競爭條例》下的寬待機制會否在作出刑事檢控時依然生效。公會認為對吹哨者挺身揭發反競爭行為的誘因至關重要。

2026年11月1日，大律師公會成立的大埔火災法律研究專責小組，就至少6條法例提出修訂建議。公會主席毛樂禮等人會見傳媒。（洪戩昊攝）

法團工程項目引入「雙信封」制　評技術、價格

《建築物管理條例》（第344章）亦建議修改，公會認為規定當法團的工程項目超過指定金額時，標書必須以「雙信封」形式遞交：一封為技術建議書，另一封為價格建議書。必須在技術建議書達到評估中指定的最低分數後，方可開啟價格建議書。招標文件必須披露該有關評估基準及比重，並向全體業主公佈。公會進一步建議考慮修例，規定凡超過指定金額的招標，每名投標者（包括顧問）均須以標準表格披露指定的安全紀錄，凡低於指定標準一律不予考慮。

2026年11月1日，大律師公會成立的大埔火災法律研究專責小組，就至少6條法例提出修訂建議。公會主席毛樂禮等人會見傳媒。（洪戩昊攝）

《建築物條例》（第123章）方面，公會建議修例建立安全扣分制，若承辦商因安全問題被定罪，或有紀律違規行為被扣分數超過指定上限，將被禁止在指定期限內承接法團項目，或超過指定金額的小型工程，適用範圍須擴展至關連公司及幕後控制人。公會亦建議修例加入法定要求，規定註冊結構工程師、認可人士及其他同類專業人士在獲委聘前後，均須申報實際及潛在的利益衝突。

大律師公會。

註冊消防裝置承辦商每5年續期一次

《消防條例》（第95章）引入法定責任，公會倡規定物業管理公司（與業主一同）承擔維護消防安全設備的責任。同時，為註冊消防裝置承辦商引入新的每5年續期一次的制度，及引入新的消防裝置技術人員註冊制度。其他建議包括加強消防處消除火警危險的權力，並就違規行為引入新的罰則；規定關閉火警警報系統前，須事先獲得消防處批准。

大律師公會今年1月成立大埔火災法律研究專責小組。（大律師公會）

公會慰問168名遇難者的家屬，及受影響的大約2000個家庭。主席毛樂禮認為法律改革必須兼顧實務、行政、資源以及更廣泛的政策考量。至於各項改革的具體實施及其優次，最終是由政府及相關當局主管機關決定。他感謝競爭事務委員會與公會一直保持專業及緊密的交流，亦感激17位資深大律師及大律師，不辭勞苦地在10個月內完成這項範圍廣泛的義務法律研究工作。

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