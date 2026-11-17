瑪麗醫院重建苦候20年　業界失準延開放　前高層陸志聰：百感交集

瑪麗醫院升降機事故，導致新大樓至今仍未全面開放。曾任港島西醫院聯網總監及瑪麗醫院行政總監的陸志聰於社交平台談及事件稱「百感交集」，他其後接受《香港01》訪問時說，瑪麗醫院重建計劃爭取超過20年，2018年成功取得撥款得來不易，當初不少醫護及病人感到高興，惟現時因升降機問題延誤開放，一方面擔憂工程延誤影響醫護工作及病人服務，另一方面則慨嘆香港專業服務（工程業）似乎未如以往一般高水準，知悉事件時確實百感交集。



現時正值第一個十年醫院發展計劃，不少公院正進行重建，陸志聰建議發展局應盡快審視現有工程監察機制是否符合國際的「黃金標準」，可否添加人工智能或更多高科技元素等以助監察，又期望當局未來可盡早公布事件，避免失去公眾信心。



前院長陸志聰表示，瑪麗醫院重建計劃爭取超過20年，2018年成功取得撥款得來不易，當初不少醫護及病人感到高興，惟現時因工程延誤開放，感到「百感交集」。（資料圖片 / 朱海棋攝）

發展局上星期公布瑪麗醫院升降機事故報告，當中指出「醫衛局是（瑪麗醫院）項目的倡議人，承擔整體決策角色，負責監督項目的整體推展工作」，工務部門直接向醫衛局匯報。發展局的角色聚焦於監察基本工程計劃下主要項目的整體推展情况，以便監察和確保整個基本工程計劃不會超出預算開支。對於報告有關政策局對項目監督的陳述，坊間有不少聲音直言困惑。

「用家監察」制度存在已久 醫管局從用家角度把關

曾任醫管局高層多年的陸志聰解釋說，「用家監察」制度歷時已久，醫管局一直負責監督公營醫療機構興建或重建項目，從用家角度把關，著重項目進度、工程設計及質素等，確保項目可配合臨床規劃，避免工程延誤影響病人。

另外，大型項目會成立「工程督導委員會」，由醫院聯網總監及醫管局總部負責工程的總監共同擔任聯席主席。委員會成員包括醫院代表、醫衛局代表、建築署代表等，醫管局及工務部門會於會議上向醫衛局報告項目進展。

稱過往與建築署合作經驗不錯 對瑪麗新大樓工程問題感意外

陸志聰又指，由於公營醫院工程由政府撥款，建築署必定會擔任「管制人員」，負責為政府看管帳目、監察工程有否超支或延誤；有時亦會兼任負責監察建造工作的「工程代理」，例如瑪麗醫院重建項目，建築署負責監察各承辦商，並向醫管局匯報。

陸志聰說，過往與建築署合作的經驗不錯，署方負責的項目相較外判私營工程代理會更「企理」，當初對於瑪麗醫院新大樓被曝工程問題感到意外。

陸志聰：「用家監察」可讓建築物更符合用家需求

「用家監察」制度於成立醫管局後落實，此前由每個部門各自負責自身事宜，建築署負責建造，醫務衞生署負責提供醫療服務。歷經兩種不同制度，陸志聰認為「用家監察」做法更恰當，可讓建築物更符合用家需求，避免「唔啱用」。

他表示，現時醫管局及醫衞局都有工程界專才，以避免無法監察、不會看圖紙等現象，亦可更好地表達用家訴求，惟醫管局及醫衞局的核心職能並非做工程，當項目技術問題十分複雜時，便需尋求其他部門協助。

不少公院正重建 冀審視工程監察機制是否符國際「黃金標準」

現時正值第一個十年醫院發展計劃，有不少公院正進行重建，對於如何避免同類事件再次發生，陸志聰認為僅靠出事後「不斷增加人手去監察」並非治本之道，當局需審視現有工程監察機制是否符合國際的「黃金標準」，添加人工智能或更多高科技元素等以助監察，又期望當局未來可盡早公布事件，避免失去公眾信心。

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

苦候20年撥款重建 陸志聰痛心壞𨋢影響前線與病人

2018年瑪麗醫院重建項目獲立法會財委會通過撥款時，陸志聰正擔任港島西醫院聯網總監及瑪麗醫院行政總監。他憶述，瑪麗屬早期公立醫院，硬件老舊，但卻是香港最重要的醫院，當時不少醫護及病人都盼望重建。

重建計劃經歷20多年爭取及多次諮詢，最終在2018年定案，他坦言是得來不易。面對現時工程波折，他一方面擔心前線醫護同事及病人服務改善的進度受阻，另一方面則認為專業服務以往一貫是香港強項，但工程業近年卻被揭發多單事故，感到唏噓。