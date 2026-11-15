瑪麗醫院壞𨋢涉3工師程簽發安全　1人已停牌　2人待調查後決定

瑪麗醫院新大樓升降機早前被揭發接連故障及𨋢槽傾斜等問題，當時28部升降機僅4部可運作。發展局本月11日向立法會提交調查報告，報告揭發28部升降機大多由已被停牌、判處160小時社服令的註冊升降機工程師簽發「安全證書」，另有兩名註冊升降機工程師分別簽發一部升降機的「安全證書」。



《香港01》早前向機電署查詢會否控告另外兩名簽發安全證書的升降機工程師，署方於最新回覆稱現階段不便透露更多資料，並指現正進行調查，將視乎結果決定下一步行動，包括召開紀律審裁委員會及作出懲處。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

28部升降機 涉至少3人簽發「安全證書」

發展局本月11日向立法會提交調查報告，報告提到28部升降機，有25部升降機均由已被停牌、判處160小時社服令的註冊升降機工程師簽發「安全證書」，其餘兩部升降機分別由另外兩名註冊升降機工程師簽發，另有一部升降機的「安全證書」則未有提及。

報告同時指出28部升降機均有不正常打鑿痕迹，機電署發現被停牌工程師未有在工程報告列出有關情況，違反《實務守則》檢查所有牆壁及備註在報告的要求。《香港01》同日向機電署查詢，會否控告另外兩名簽發安全證書的升降機工程師。

機電署：正進行調查 不便透露更多 將視乎結果行動

機電署於最新回覆稱，就瑪麗醫院臨床大樓1號升降機工程中註冊升降機工程師的事宜，現正進行調查，將視乎結果決定下一步行動，包括召開紀律審裁委員會及作出懲處；並指現階段不便透露更多資料。

翻查資料，已被停牌的註冊升降機工程師羅永齊，早前因在瑪麗醫院新臨床大樓檢驗過程中，提交虛假或具誤導性文件，以及為並非處於安全操作狀況的升降機不當發出安全證書，被機電工程署票控兩項違反《升降機及自動梯條例》控罪。東區裁判法院於今年9月裁定其兩項罪名成立，判處160小時社會服務令。因判處社會服務令引發社會對刑罰過輕的質疑，律政司已於10月向法庭提出刑期覆核申請。

機電署在定罪當日也通知羅永齊，撤銷其註冊升降機工程師資格，並基於誠信與專業操守，一併撤銷其註冊自動梯工程師資格。