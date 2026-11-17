衛生署昨日（16日）公布9月錄得2宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示，其中涉及有私家醫院切錯病人雙側卵巢，據悉為中大醫院；另一宗涉及一間牙科日間醫療中心，有病人被誤認為另一人，接受了洗牙治療。



此外，衛生署在今年第3季接獲1宗私院，和3宗日間醫療中心呈報的重要風險事件。據悉，有男病人在港怡醫院接受連續性腎臟替代治療期間，被輸入錯誤劑量的濃縮電解質。衞生署接獲通報後已跟進，並要求涉事機構於四星期內提交調查報告。



香港中文大學醫院在9月呈報一宗醫療風險警示。（資料圖片）

女病人被誤切雙側卵巢 據悉涉事為中大醫院

衛生署於9月接獲2宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示，其中涉及一名45歲女病人在進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除。據悉，涉事醫院為香港中文大學醫院。(詳見另稿)

衛生署回覆查詢表示，沒有證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。

另一宗涉及一間牙科日間醫療中心，一名27歲女病人，在被誤認為另一名病人下，接受了洗牙治療。據悉涉事為植齒及頜面外科中心，又稱金馬倫牙科中心。

香港中文大學醫院。（資料圖片）

腎臟替代治療誤輸劑量 港怡醫院覆稱當值護士已離職

另外，衛生署在今年第3季接獲1宗私院，和3宗日間醫療中心呈報的重要風險事件。其中，一名48歲男病人，在連續性腎臟替代治療期間，被輸入錯誤劑量的濃縮電解質。據了解，涉事醫院為港怡醫院。港怡醫院回覆傳媒查詢時表示，當值護士發現後已立刻修正相關劑量，病人情況一直維持穩定，有關護士已離職。

港怡醫院。（資料圖片）

有病人被配發錯誤劑量口服甲氨喋呤

另有兩宗為7月份公布的「希愈生殖醫學中心」事件，有兩對夫婦的胚胎活檢組織樣在送往化驗所檢測時出錯。

最後一宗涉及一名57歲女病人被配發錯誤劑量的口服甲氨喋呤，據了解，為養和醫健專科中心。

衛生署已收到涉事調查報告 並採取規管行動

衛生署表示，以上所有個案涉及的病人情況穩定。署方指，收到通報後隨即作出跟進，要求有關私營醫療機構於四星期內提交調查報告，目前已接受所有提交的調查報告，並已完成所有事件的調查。就四宗重要風險事件，署方已向所有有關私營醫療機構採取規管行動，指其未有遵守相關實務守則的要求。