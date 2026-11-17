政府統計處今日（17日）公布，本港8月至10月的失業率為3.8%，較上月公布的3.9%回落0.1個百分點。失業人數減少約4,500人至150,500人。就業不足率則保持不變，維持於2.0%的水平。



本港8月至10月的失業率為3.8%，較上月公布的3.9%回落0.1個百分點。（資料圖片/梁鵬威攝）

餐飲業失業率跌幅明顯

與今年7月至9月比較，8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的155,000人，下跌至8月至10月的150,500人，減少約4,500人。同期的就業不足人數亦由75,000人下跌至74,400人，減少約600人。

總就業人數由7月至9月的3,655,000人，下跌至8月至10月的3,653,800人，減少約1,200人。同期的總勞動人口亦由3,810,000人下跌至3,804,200人，減少約5,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，近月勞工市場大致平穩。8月至10月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間稍微回落0.1個百分點。就業不足率維持在2.0%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。

孫玉菡說，本地經濟持續擴張、消費氣氛穩健，加上訪港旅遊業繼續增長，應會為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切留意外圍環境不確定因素的演變對企業招聘意欲帶來的潛在影響，並為求職者提供適切的支援。