近日有網民在社交平台發文指，懷疑珀麗灣管理處外判的清潔公司，派員到沙灘撒上紅色顆粒老鼠藥。有居民向《香港01》反映，自從9月份起屋苑內的小鳥數量大幅減少，也曾目擊清潔工在沙灘上撒老鼠藥，懷疑部份雀鳥因進食老鼠藥後中毒身亡，又指屋苑花圃放有多塊黏鼠板，間中看到雀鳥黏在板上死亡，因此已就事件向警方、食環署、漁護署等部門報案。

滅蟲專家任永強形容，在沙灘投撒老鼠藥「非常不專業」，並非正常滅鼠操作，因老鼠喜歡有食物、水源、陰暗的地方，沙灘非老鼠出沒之處，若小動物誤吃或導致食物中毒，若小童在地面玩耍時誤碰，將手部放進口中，更會危害人類健康。

涉事管理處周二（17日）回應《香港01》表示，現時屋苑及商場範圍的治理蟲鼠工作，已提醒滅蟲承辦商在戶外設置捕捉工具時，須評估對其他動物的影響。



近日有網民在社交平台發文指，懷疑珀麗灣管理處外判的清潔公司，派員到沙灘撒上紅色顆粒老鼠藥。（網上圖片）

有網民在社交平台發文，懷疑有人在珀麗灣沙灘的石頭間撒老鼠藥。（Threads截圖）

近日有網民在社交平台發文指，懷疑有人在珀麗灣沙灘上的石頭間撒老鼠藥。從網民的照片可見，巨石角落位置鋪滿一堆紅色顆狀物，石梯級亦有少量紅色顆狀物散落。《香港01》記者向網民查詢，獲回應稱是珀麗灣居民，估計老鼠藥由管理公司放置。

自9月起小鳥數量大幅減少 街坊目擊清潔人員撒老鼠藥

另一位珀麗灣居民麥小姐指，以往珀麗灣是「小鳥天堂」，以往在碼頭都會看到最少70至80隻小鳥圍在旁邊，惟自從今年9月份開始，便留意到屋苑的雀鳥大幅減少。

麥小姐稱，本月7日親眼目擊一名身穿黑色T恤的男士及一名清潔工，在沙灘範圍內出現，手持放有老鼠藥的藍色方型桶，以及一個外賣膠碗，隨後將膠碗內的老鼠藥灑在沙灘的大石頭之間。

麥小姐又指，曾拍攝到有麻雀在地上啄食疑似是老鼠藥的紅色顆狀物，並看到屋苑一帶有斑鳩瀉血，因此她相信有部份雀鳥因進食老鼠藥後感到不適、中毒，甚至死亡。

珀麗灣居民麥小姐麥小姐稱，本月7日親眼目擊一名身穿黑色T恤的男士及一名清潔工，在沙灘範圍內出現。（受訪者提供）

珀麗灣居民麥小姐麥小姐稱，本月7日親眼目擊一名身穿黑色T恤的男士及一名清潔工，在沙灘範圍內出現。（受訪者提供）

屋苑花圃放有黏鼠板 間中看到雀鳥黏在板上死亡

麥小姐又指，今年10月時留意到屋苑垃圾房對出的花圃位置，擺放了黏鼠板，巷子更一次過放有8塊黏鼠板，板上撒有散裝老鼠藥。

麥小姐稱，間中看到雀鳥黏在黏鼠板上死亡，網上平台群組也不時有街坊上載雀鳥死亡的照片。因此她在10月10日致電1823投訴，大約5天後收到漁護署回應指，管理處已移除室外的黏鼠板，惟10月23日，她又再次看到新的老鼠板擺放在花圃，同時帶有鳥類羽毛。

麥小姐又指，曾在11月初的業主大會上就事件表達不滿，但管理處負責人不承認是他們的責任，更將矛頭指向外判清潔公司，認為是外判人員「做多咗」。

麥小姐對管理公司所謂的滅鼠行為表示不能接受，形容放置老鼠藥及黏鼠板的行為是謀殺整個生態，污染環境。麥小姐已就事件向警方、食環署、漁護署及環保署報案。

專家︰沙灘投老鼠藥不專業 有機會危害小童健康

滅蟲專家任永強形容，在沙灘投撒老鼠藥是「非常不專業」，並非正常滅鼠操作，認為是完全不合理，也沒有效果。他解釋，老鼠喜歡有食物、水源、陰暗的地方，而沙灘有海水，並不是老鼠常出沒之處，質疑管理公司及清潔公司事前沒有培訓員工，導致員工缺乏相關滅鼠知識。

任永強又指，亂投老鼠藥的後果嚴重，若小動物誤吃或導致食物中毒，若小童在地面玩耍時誤碰後，將手部放進口中，同樣會危害人類健康。

任永強建議，按食環署的《鼠患管理守則》，將藥餌放進膠袋，或者直接選擇放置密封式老鼠箱捕鼠，避免誤食情況；至於食肆進行滅鼠工作，應將黏鼠板放在天花板、廚房暗角處等位置，不應將其放在露天地方，以免其他動物誤踩。

珀麗灣管理處︰已提醒滅蟲承辦商評估對動物影響

珀麗灣管理處回應《香港01》指，現時屋苑及商場範圍的治理蟲鼠工作，主要透過放置不同捕捉工具及藥餌，以防治鼠患，已提醒滅蟲鼠承辦商在戶外設置捕捉工具時，須評估對其他動物的影響，以在防治鼠患之間取得平衡；在設置捕捉工具和藥餌的範圍也必須展示清晰的警告提示；同時已提醒清潔承辦商，如發現藥餌遭意外散落時，應即時清理。

管理處又指，近日有食環署人員到場巡查，初步並無發現查詢所指的相關問題，承辦商會繼續加強清潔及滅蟲滅鼠工作，以保障環境衛生。