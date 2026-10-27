葵涌大隴街鼠患｜食環實地視察　兩個月捉近60隻鼠　調夜鼠隊滅鼠

葵涌大隴街休憩花園斜坡爆發鼠患，《香港01》記者日前到場實地觀察，發現有最少十多個鼠洞，老鼠活動極為頻密。食環署昨日（26日）晚上在Facebook專頁發文表示，昨早已聯同立法會議員及兩位葵青區議員，到大隴街垃圾站及周邊公眾地方實地視察，了解防鼠工作及跟進措施。過去兩個月，署方已在該垃圾站及周邊公眾地方捕獲近60隻活鼠，並會繼續按現場鼠患情況調整部署。



食環署昨早（26日）已聯同立法會議員及兩位葵青區議員，到大隴街垃圾站及周邊公眾地方實地視察，了解防鼠工作及跟進措施。（食環署Facebook專頁圖片）

食環署指，已連日加強附近由本署管理的垃圾站及公眾地方的清潔和防治鼠患工作，並就斜坡鼠患向場地主管部門康文署提供專業意見，協助從源頭處理問題。為減少老鼠的食物來源、藏匿地方及活動機會，食環署已採取多項針對性措施：

1. 加強垃圾站清潔及垃圾收集

加強垃圾站日常清潔，增加垃圾收集頻次，減少垃圾積聚及滿溢情況，從源頭減少吸引老鼠的食物來源。

食環署加強垃圾站清潔及垃圾收集。（食環署Facebook專頁圖片）

2. 改善垃圾站防鼠設施

檢查、維修及加強現有擋鼠設施，減少老鼠進入垃圾站的機會。

食環署改善垃圾站防鼠設施。（食環署Facebook專頁圖片）

3. 加強夜間滅鼠及周邊部署

調派「夜鼠隊」加強夜間防鼠滅鼠工作，在垃圾站及附近公眾地方針對鼠隻活動位置設置捕鼠器及鼠餌。過去兩個月，食環署已在該垃圾站及周邊公眾地方捕獲近60隻活鼠，並會繼續按現場鼠患情況調整部署。

食環署加強滅鼠及周邊部署。（食環署Facebook專頁圖片）

4. 加強食肆巡查及衞生教育

加強巡查附近食肆及商戶，提醒負責人妥善處理食物殘渣和垃圾，做好日常防鼠措施，並向業界和市民加強宣傳環境衞生的重要性。

食環署加強垃圾站及周邊防鼠工作。（食環署Facebook專頁圖片）

大隴街休憩花園及涉事斜坡由康文署負責管理

食環署續指，大隴街休憩花園及涉事斜坡由康文署負責場地管理，其日常環境衞生、防鼠滅鼠及持續監察工作，均須由場地主管部門主動安排及跟進。至於斜坡的工程保養維修，則按既定分工由負責部門處理。

食環署作為防治鼠患的專業部門，會按實際風險提供技術意見、巡查及跟進鼠患情況，並與場地主管部門保持溝通，促請其採取適切措施及檢視成效。

跨部門合作可以加強防鼠效果，但不會取代各場地主管部門本身的日常管理責任。 各場地主管部門須持續做好轄下場地的環境衞生及防鼠工作，才能有效減少鼠患滋生。

老鼠不受場地界線限制，防治鼠患亦不能單靠政府巡查和滅鼠行動。食環署會繼續做好轄下地方的清潔及防鼠工作，並按風險加強跟進；各場地管理者、商戶、物業管理公司及市民亦須各盡其責，持續做好「食、住、行」三方面的源頭治理，共同維持良好的社區環境衞生。

葵涌大隴街休憩花園斜坡爆發鼠患

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（王譯揚攝）

食環署今年接獲3相關鼠患投訴 現場多個鼠籠空空如也

食環署回覆《香港01》查詢時表示，2026年初至今已接獲3宗有關大隴街休憩花園斜坡出現鼠蹤的投訴，並已轉介負責管理相關斜坡的部門跟進。該署10月23日應場地主管部門康文署要求到場視察，並就鼠患問題向康文署提供技術意見。

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，相鄰的大隴街垃圾站牆身貼有警告，指附近已放置有毒鼠餌及鼠籠，最近一次放置日期為10月22日。（王譯揚攝）

康文署稱已加強園內清潔及滅鼠工作，並會安排滅鼠專業承辦商採取針對性措施，處理鼠洞、鼠隻藏匿環境及食物來源。該署亦已聯同食環署和建築署到場視察，偵查鼠患源頭及就防治工作交換意見，並即時採取多項防治蟲鼠行動，包括增加放置捕鼠器和鼠餌藥盒，以及清除鼠患藏匿點、來往通道等。

因應場地主管部門康文署的要求，食環已派員到場視察鼠患情況（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，見到斜坡下方坑渠旁放有老鼠籠。（王譯揚攝）

食環發現，斜坡有多個鼠洞，鼠患問題嚴重。（Facebook 食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department﻿）

數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞。（網上影片截圖）

本港多區近日接連爆出公園鼠患。除了葵涌大隴街之外，網上早前亦瘋傳短片，顯示大角咀櫻桃街公園內有逾10隻老鼠四處亂竄，絲毫不懼怕行人，儼如「老鼠樂園」。有街坊指出，現場常有人違例餵飼野鴿，遺下大量食物殘渣，懷疑因此吸引大批老鼠聚集覓食。

食環署事後指出，留意到櫻桃街公園及附近一帶的鼠患和環境衞生問題，又指「維護社區環境衞生有賴各方共同努力，各場地管理部門亦須主動履行管理責任」，因應市民關注，食環署已主動聯絡公園的主責管理部門，本月19日實地巡查，提供專業意見及適切支援。

為配合園內改善工作，食環署亦加強附近屬署方管轄公眾地方的清潔及防治鼠患工作，並按需要協調聯合行動。此外，針對涉嫌非法餵飼野鴿的情況，食環署亦會聯絡相關執法部門協助跟進，並按需要在其執法範圍內採取執法行動。