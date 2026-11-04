屯門食肆3鼠狂奔｜食環：即時檢控持牌人　要求商場店舖加強滅鼠

昨日（3日）有網民在社交平台上載影片，稱在屯門華都場內的泰式食肆用膳期間，發現3隻老鼠「日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」。食物環境衞生署今晚（4日）回覆《香港01》查詢表示關注事件，昨日已派員到場調查，發現食物配製範圍不潔，涉嫌違反《食物業規例》，已即時向食肆持牌人提出檢控。



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

署方稱，正將跟進範圍由涉事食肆，擴展至商場內其他高風險位置及鄰近食肆，並已要求相關食肆與商場物業管理公司加強滅鼠。他們須針對老鼠出沒地點集中滅鼠，同時改善垃圾及廚餘處理、堵塞鼠洞並清除藏匿處，從源頭控制鼠患。食肆與商場物管分別負責店內及公共範圍的日常衞生與防鼠滅鼠責任。

食環署又指，會持續跟進及覆查滅鼠和相關跟進工作的成效，對違規情況依法進一步執法，包括發出法定通知及檢控；如情況嚴重並符合法定條件，亦可採取停牌或封閉等措施。

涉事片段顯示，老鼠在店舖近天花的喉管上來回跑動，身手敏捷。帖主稱，見到「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」，其他食客同樣直擊事件，「成間舖啲客嚇到跑走晒」，職員只能要求「大家去拎碟飯去舊舖食」。

帖主形容食到一半，總共「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」。（Threads@_hanasan圖片）

帖主形容「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》（Ratatouille）。有網民亦回應稱「諗起《五星級大鼠 》，你去廚房望吓係咪有隻老鼠幫你煮緊飯」、「其實香港18區入夜都多老鼠，但今年好似多咗，連日頭都出現」、「成個香港都係鼠城」。

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站，以及青衣城食肆等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

