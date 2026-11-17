【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館】韓國天團BIGBANG正舉辦世界巡迴演唱會，今日（17日）在啟德主場館舉行最後一場香港站演唱會。記者在開場前到附近商場觀察，發現人頭湧湧，有雪糕店負責人指，演唱會期間顧客量顯著增加，當中以內地旅客為主，整體生意額比平日高出70%；也有精品店店員稱，當顧客得知出示BIGBANG演唱會門票可享票尾優惠後，「即刻買得爽手咗。」



韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會。受演唱會帶動，啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流。（張智浩攝）

韓國天團BIGBANG11月13日起在啟德主場館舉行4場演唱會。受演唱會帶動，啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流。（張智浩攝）

韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會。啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流。（張智浩攝）

韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會，啟德附近的商場和餐廳近日人流不俗，部份餐廳在演唱會開場前人頭湧湧，其中位於啟德零售館的美食廣場，便聚集了不少準備觀賞演唱會的粉絲。

韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會。雪糕店「JOMO」的生意額較平日高出70%。（張智浩攝）

雪糕店生意額較平日高出70% 內地顧客為主

雪糕店「JOMO」負責人廖小姐表示，演唱會期間商場的人流明顯較平日多，估計不少為演唱會觀眾，當中以內地旅客為主，人均消費約40多元。她又提到上月底The Weeknd舉行演唱會期間，餐廳整體生意額較平日高出50%，而今次的BIGBANG演唱會更比平日高出70%。

韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會。精品店「A.for.Art.House」的生意額更比平日高出60%。（張智浩攝）

精品店︰顧客得知票尾優惠「即刻買得爽手咗」

精品店「A.for.Art.House」店員陳小姐指，今次BIGBANG演唱會期間的人流較平日高出70%至80%，「平時平日淨係得街坊行」，生意額更比平日高出60%。

陳小姐又指，該店首次參與啟德體育園的票尾優惠計劃，顧客光顧時只要出示BIGBANG演唱會的票尾，便可獲全單9折，對生意帶來莫大幫助，例如顧客得知優惠「即刻買得爽手咗」。

服裝店Banananaxx店員廖小姐估計，因演唱會的入場限制，包括行李不得超過指定尺寸，觀眾未必購買太多商品，認為票尾優惠對店舖幫助不大。（張智浩攝）

服裝店指未受惠於票尾經濟 料受演唱會行李尺寸影響

不過，並非每間商店受惠於票尾經濟，服裝店Banananaxx店員廖小姐指，雖然人流確實比平日增加不少，但估計因演唱會的入場限制，包括行李不得超過指定尺寸，觀眾未必購買太多商品，認為票尾優惠對店舖幫助不大，生意額與平日相若。