BIGBANG演唱會｜直擊啟德場館外黃牛黨　開騷後$899門票仍要$2200

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。當BIGBANG演唱會於晚上7時正式開場後，場外的「黃牛黨」亦活躍起來。



現場所見，啟德主場館外中央廣場，下午主要是在忙着打卡的粉絲縱影，但演唱會開場後約10分鐘，一班為數十多人的「黃牛黨」即現身廣場，明目張膽向多名途人兜搭，詢問有否需要BIGBANG演唱會即晚門票，當中有不少操內地口音。記者以歌迷身份向手持一堆門票的「黃牛黨」問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2399元門票則賣3000元，即愈低價門票反而差價更高。



啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

BIGBANG演唱會晚上約7時開騷，開場後約10分鐘，記者在啟德主場館外的中央廣場，發現有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票，到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。

啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

廣場內一直有啟德體育園保安巡邏，但未有上前了解或制止疑似「黃牛黨」兜售門票。

廣場內一直有啟德體育園的保安巡邏，但未有制止疑似「黃牛黨」兜售門票。（香港01記者攝）

記者以歌迷身份向其中一名講廣東話、手持一堆門票的「黃牛黨」問價，他表示現時原價1,699元的門票要價2,600元，原價899元的門票則索價2,200元，若加多100元可安排再靠前的區域，又表示：「如果要1,699，呢個價錢已經算好平」。記者查問門票的真偽時，「黃牛黨」向記者展示手機上購自發達票的門票紀錄，指「咁就冇得假啦」。

有「黃牛黨」向記者表示，原價1,699元的門票要價2,600元，原價899元的門票仍要叫價2,200元。（香港01記者攝）

記者詢問若半個鐘後再問價會否更低，「黃牛黨」表明無可能會有更低價，又指「如果你話平過原價，我就畀朋友入去睇」，又指其他「行家」亦未必會再減價，「如果唔係咪個個喺到等開場」。「黃牛黨」又向記者指，BLACKPINK演唱會試過開場後，二手門票更不跌反升。

有「黃牛黨」手持一堆門票。（香港01記者攝）

記者查問門票的真偽時，「黃牛黨」展示其發達票的門票記錄。（香港01記者攝）

記者再以歌迷身份向另一位操內地口音、兜售門票的「黃牛黨」 問價，他表示僅剩下原價2,399元的門票，即VIP3的坐位門票，開價3,000元。記者查問如何確認門票真偽，「黃牛黨」 表示可以派人與記者一同進場。記者又詢問，若稍後時間再問價格會否更低，「黃牛黨」則回覆不知當時會否仍有票。

操內地口音、兜售門票的「黃牛黨」表示僅剩下原價2,399元的門票，即VIP3的坐位門票，開價3,000元。（香港01記者攝）

操內地口音、兜售門票的「黃牛黨」更表示可以派人與記者一同進場。（香港01記者攝）

現場有其他粉絲向「黃牛黨」查詢價錢，但商討一輪最終仍放棄購買。該粉絲向記者表示，認為價錢過於昂貴、「太唔抵」，但她認為門票應該是真的，只是價錢令她卻步。

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款 2,000 港元。