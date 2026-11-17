無駕駛執照的青年，駕駛一部凌志私家車駛經長沙灣遇到警員，他即高速開走並剷上行人路，一名女途人已嘗試跑走，惟仍走不及，並被撞至凌空抛起再墮地，當場耳鼻流血及多處骨折死亡。青年卻未有停車，繼續高速衝到多車後跳車逃走，並留下一隻鞋。其車最終在無人駕駛下再撞一輛載客的士才停下。警員在涉案車上搜出市值約1.5萬元的氯胺酮及可卡因等毒品，及青年的銀包及電話。



青年早前承認誤殺、危險駕駛及販毒罪，案件（HCCC18/2026）今（17日）在高等法院判刑。暫委法官李俊文斥被告自私且罔顧他人安全，就誤殺等罪判他入獄6年8個月。



被告唐健生（現年25歲，無業）承認一項誤殺、一項危險駕駛及一項販毒罪。

女事主被撞至飛起並墮在馬路上。（讀者張先生提供）

現場留下被撞毀汽車的碎片。（梁偉權攝）

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女途人已嘗試跑開惟未能避免被撞

案情指，被告在2024年3月14日晚上7時多，駕駛一部白色凌志私家車，從長沙灣青山道駛向欽州街，該路段有3條行車線，因有車違泊而造成擠塞，警員到場疏導，並要求違泊的車輛離開，但被告未有按要求駛離，警員上前拍車身一下，被告即以高速衝前並扭左，撞到一輛藍色車後，直剷上行人路，並繼續高速行駛。涉案劉姓女事主發現有車剷上行人路已嘗試跑開，惟仍遭被告以高速撞倒，她被撞至抛上空中再掉到馬路上。

被告途中跳車逃走並留下一隻鞋

被告把劉撞倒後沒有停車，繼續在行人路上高速衝前進3秒，才駛回行車路上，並繼續高速衝前，又橫越雙白線轉入元洲街，從後方撞向一輛七人車車尾。被告之後從司機位跳出，在地上翻滾並留下一隻鞋，再往九江街逃去。被告棄掉的白色凌志，在無人駕駛下繼續溜前，並撞到一部載客的士的車尾才停下，整個事件歷時約兩分鐘。

警員在車內發現毒品及被告的銀包和電話

警方其後在白色凌志內找到14.33克氯胺酮、6.28克的可卡因及0.42克、俗稱「忘我」的片劑，共計市值約1.5萬元，另在車內找到屬於被告的電話，亦在地上撿獲屬於被告的銀包。

女事主口鼻耳出血並多處骨折

女事主捱撞後倒臥路上時已失去知覺，口中有血，她的左耳及兩側鼻孔流血，頭皮有血腫，唇部有裂傷，她被送往瑪嘉烈醫院搶救，有大範圍蛛網膜下腔出血，伴有大範圍腦水腫，兩側顳骨及顱底骨折，亦有部分肋骨骨折，肺部多處挫傷及塌陷等，同晚宣告不治，死因為「多處受傷」。

事件中多部車被撞毀

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多部車被撞毀維修費27萬 數名司機亦告受傷

另有兩名司機的車被撞後感頭痛、頸痛及背痛等，須到醫院求醫，其中一名司機獲5.5個月病假；其他涉案車輛亦有損毀，有車輛的車頭嚴重損壞、防撞槓消失、擋風玻璃破裂、倒後鏡及車尾燈損壞，維修費共計約27萬。閉路電視片段顯示，被告撞到劉時，平均時速達45公里。被告在同日晚上11時左右，在長沙灣被截停，並以「誤殺」及「販毒」被捕。

被告有兩項毒品案底

官引述辯方求情指，被告2001年在港出生，現年25歲，中一程度，案發時無業，有兩項毒品案底，曾被判感化及入教導所。被告曾任廚師及建築業，母親在他因本案還押時因病去世，其父亦已年邁，他希望可盡早出獄照顧父親。被告事發後在律師陪同下自首，已有深切悔意，明白警員靠近時慌忙逃走是錯誤決定，亦不理智。

被告犯案時並無車牌

法官判刑時指，被告嚴重疏忽導致事主死亡。他當時為逃避警方調查，以略超限速但未超速的速度剷上行人路，事主試圖跑開亦未能避過一劫，她更被撞至抛到空中，被告仍未有停車。被告案發時並無車牌，亦無第三者保險，他並在鬧市中為逃避警方，自私地將車輛剷上行人路釀成意外，事後不顧而去，並跳車逃走，任其車輛繼續慢溜，這非一時失誤，而是自私地罔顧其他道路使用者的安全，就「誤殺」、「危駕」及「販毒」罪，分別判囚4年、20個月及38個月，總刑期為80個月。並須停牌5年及自費參與駕駛改進課程。