九龍呈祥道近蝴蝶谷食水主配水庫一帶，早前進行路面維修工程，路段車速限制需臨時降至每小時50公里。有網民發現，附近兩塊臨時路牌不僅貼得歪斜、不符原本路牌大小，路牌上更寫有「限速」的字眼，有別於香港常見路牌，質疑「淘寶限速路牌攻港」。

路政署今日（17日）回應指，發現承建商使用不符合標準的臨時交通標誌後，已責成承建商檢視所有臨時交通標誌存貨，並確保備妥足夠數量的合規格臨時交通標誌，供日後進行道路工程使用。



近日有網民發現，九龍呈祥道近蝴蝶谷食水主配水庫一帶，有臨時路牌貼於原本的速度路牌之上，但不符合大小，牌上更寫有「限速」的字眼，有別於香港常見路牌。（我係 "橙葉測量師" FB 相片）

有網民發現，九龍呈祥道近蝴蝶谷食水主配水庫一帶，有臨時路牌貼得歪斜，牌上更寫有「限速」的字眼，有別於香港常見路牌。（我係 "橙葉測量師" FB 相片）

網民懷疑呈祥道兩塊臨時路牌購自淘寶 印有「限速」字眼

日前有網民途經呈祥道近蝴蝶谷食水主配水庫一帶，發現兩塊臨時路牌出現異樣，又稱該款路牌在內地網上平台淘寶有售，質疑「淘寶限速路牌攻港」。相片顯示，其中一塊路牌歪斜，另一塊貼在原本的速度路牌之上，但不符合大小，而兩塊路牌同時印有「限速」的字眼。

根據《道路交通（交通管制）規例》，限速路牌須為紅邊白底，中間載有速度限制數字和「km/h」的英文字母。不過翻查資料，本港自2001年起已全面簡化路牌，現行法定標準限速標誌僅為紅圈白底黑字，不需再標記「km/h」，即英文字母並非必要。

有網民稱，發現類似路牌在內地網購平台淘寶有售，質疑「淘寶限速路牌攻港」。（網上圖片）

路政署︰已責成承建商檢視所有臨時交通標誌存貨

路政署今日（18日）回應指，早前安排轄下承建商在呈祥道東行近蝴蝶谷食水主配水庫的一段混凝土行車路面進行維修工程，工程在11月13日晚上至11月15日晚上進行期間，相關路段車速限制需臨時由每小時70公里調低至每小時50公里，因此承建商需安排在原有車速限制交通標誌上，安裝臨時車速限制交通標誌。工程完成後，承建商已即時移除有關臨時交通標誌。

路政署又指，發現承建商使用不符合標準的臨時交通標誌後，已責成承建商檢視所有臨時交通標誌存貨，並確保備妥足夠數量的合規格臨時交通標誌，供日後進行道路工程使用。