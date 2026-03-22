上環急庇利街路牌串錯字　路政署：先拆除錯路牌　一周內完成更換

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」，在「v」及「r」之間漏了個「e」字。有鄰近商戶認為，雖然很難發現出錯，但若發現便應改正，以免對遊客造成混淆。



路政署表示，維修承建商於昨晚（21日）更換有關街名牌，在發現有關街名牌有字體出錯後，已即時要求承建商盡快重新訂製街名牌，預計於一星期內完成更換，現階段會先行安排拆除有關街名牌以避免引起誤會。



11個路牌中，有兩個出錯。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有未換的路牌，顯示正確「Cleverly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

急庇利街總共有11個路牌，當中有兩個串錯字，錯體路牌明顯較簇新，料為近日換上。較舊路牌則顯示正確的「Cleverly Street」。

有鄰近商戶經記者提醒才發現路牌有錯，表示不知道政府何時換上這批路牌，估計是在夜間時分。她亦認為雖然很難發現，但若發現出錯便應改正，以免對遊客造成混淆。

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

路政署表示，署方在發現有關街名牌有字體出錯後，已即時要求承建商盡快重新訂製街名牌，預計於一星期內完成更換，現階段會先行安排拆除有關街名牌以避免引起誤會。署方表示，會提醒承建商，在製作和安裝路牌時必須嚴格核對資料，避免同類事件再次發生。

上環急庇利街有未換的路牌，顯示正確「Cleverly Street」。（洪戩昊攝）

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